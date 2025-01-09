國軍春巡》大武艦首登場！沱江艦、光六艇狂飆30節緊急出海打擊操演

「114年國軍春節加強戰備」海軍9日進行緊急出港暨戰術機動攻擊演練。圖為光六飛彈快艇出港。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部「春節加強戰備演練」今（9）最終站來到左營軍港，海軍首次公開實施去（2024）年10月剛交付的國造「大武級救難艦」性能操演，並示範水下作業大隊難船救援、水中焊接與切割等技術，同時模擬針對西南海域目標威脅實戰化操演，結合陸岸機動飛彈車組進駐戰術位置接戰，同時指管2艘「沱江級巡邏艦」及4艘「光六飛彈快艇」緊急出港對海上目標展開濱海打擊作戰。

「114年國軍春節加強戰備」海軍9日進行緊急出港暨戰術機動攻擊演練。圖為光六飛彈快艇。（記者塗建榮攝）

海軍本次操演首先運用監偵雷達與無人載具等手段，掌握我西南海域目標威脅，「雄風二型」及「雄風三型」機動飛彈車組立即出動進駐戰術位置，於陣地完成放列後接戰，並指管「高效能艦艇」後續艦沱江級巡邏艦及光六飛彈快艇緊急出港對海上目標展開攻擊，透過整合海上與陸岸兵力，遂行濱海打擊作戰。

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「114年國軍春節加強戰備」海軍9日進行大武艦性能展示。（記者塗建榮攝）

記者現場隨沱江艦及光六艇出海，第一線體驗沱江級「旭江艦」、「萬江艦」及4艘光六艇緊急出海的艦隊陣型變換，並記錄下沱江艦飛彈艙門開啟，並以最高近30節速度實施打擊後急轉脫離等瞬間，感受海軍高機動性的實戰化操演。

「114年國軍春節加強戰備」海軍9日進行大武艦性能展示。（記者塗建榮攝）

此外，海軍國造新型救難艦「大武軍艦」首次公開亮相實施性能操演，展示原地90度旋轉高機動性，以及最大射程120公尺以上、可切換泡沫模式的多管消防水砲噴射，配合深海作業系統（潛水鐘）吊放，展現靈活操縱及水下救難能力；水下作業組官兵也透過甫落成啟用的水星營區潛水訓練中心，以潛水鐘及浮力袋等救難裝備進行難船浮揚操演，並實施水中電銲、切割等高超水下技術。

「114年國軍春節加強戰備」海軍9日進行大武艦性能展示。（記者塗建榮攝）

海軍一九二艦隊艦隊長陳明峯少將指出，大武艦最主要特色在於高機動力及高拖拉能力，最高具10萬噸拖帶能力，尤其艦上直接配置潛水鐘及水下作業人員，免去傳統艦裝載的耗時。他也強調，本次演練就是平時掌握海上目標時的應處，海軍會持續強化平戰結合的訓練。

「114年國軍春節加強戰備」海軍9日進行大武艦性能展示。（記者塗建榮攝）

萬江軍艦艦長蕭順茗少校則特別以英文受訪表示，萬江艦為「國艦國造」最新高效能後續艦，以高速機動、強大火力與匿蹤特性，雖僅為三級艦但可有效展現對大型艦艇戰力，彰顯不對稱作戰及國防自主實力，面對中共不斷灰色地帶襲擾，更可迅捷應變，印證國造艦價值。

「114年國軍春節加強戰備」海軍9日進行緊急出港暨戰術機動攻擊演練。（記者塗建榮攝）

海軍司令部強調，中共近年來不斷加大對我軍事恫嚇及灰色地帶襲擾，海軍全體官兵將持恆勤訓精練、戮力戰訓本務，並在現有基礎上推動新一代兵力整建工作，建構可恃軍事力量及防衛韌性，告訴國人海軍有能力、決心及信心守護海疆，捍衛台海安全。

「114年國軍春節加強戰備」海軍9日進行緊急出港暨戰術機動攻擊演練。（記者塗建榮攝）

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