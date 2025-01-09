美軍「泰風」飛彈系統突破 成功完成實彈射擊與海運測試

「泰風」（Typhon）陸基中程飛彈系統首次整合美國陸軍自有感測器與發射器，進行實彈射擊。（圖：美國陸軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍第3野戰砲兵團第5營（長程火力營）近期完成兩項陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon）的重大測試，顯著提升該系統的實戰能力與部署靈活性。這兩項測試包括首次整合陸軍自有的感測器與發射器進行實彈射擊，以及成功驗證該系統的海運能力，為美軍在印太地區的戰略部署帶來新突破。

根據軍事媒體《防務部落格》（Defence Blog）8日報導，長程火力營2024年11月初於新墨西哥州白沙飛彈靶場（White Sands Missile Range），進行「泰風」系統首次實彈測試。期間，該系統成功發射雷神公司（Raytheon）製造的標準六型飛彈（SM-6）與戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），並精準命中移動水面目標。這次試驗不僅驗證系統性能，還全面提升操作人員的專業技術與信心。

此外，該營近期於華盛頓州塔科馬港（Port of Tacoma）成功完成「泰風」系統的海運測試，將該系統裝載至租賃船隻，證明其具備跨海運輸能力。此舉大幅提升美軍在沿岸及兩棲作戰環境中的部署彈性。

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美國陸軍第3野戰砲兵團第5營營長布萊恩中校（Lt. Col. Ben Blane）指出：「這支連隊在一年內從無到有，如今已擁有合格的操作人員與系統，並成功展示了新的火力投射方式與戰區機動能力。」他強調，美軍正在以更快的速度、更高的效率建構作戰能力，為印太地區指揮官提供更具威脅性的選擇。此次海運測試由洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）工程師，以及美國軍事水面部署與配送司令部（Military Surface Deployment and Distribution Command）共同完成。

布萊恩中校高度讚揚部隊的表現表示：「這不僅是熟練操作『泰風』系統，更是在培養一種追求卓越的文化。我為這些官兵的表現感到無比自豪。」隸屬於美國印太司令部（Indo-Pacific Command）的第1多域特遣隊（1st Multi-Domain Task Force, MDTF）負責本次測試，主要任務為反制敵方的「反介入/區域拒止」（anti-access/area denial）能力。

隨著全球範圍內部署的五支多域特遣隊陸續投入運作，美軍正藉由多層次精準火力，對敵方施加壓力，同時強化戰略部署。這次測試的成功，進一步彰顯美軍提升長程精準打擊與快速機動能力的決心，以回應現代戰爭型態的挑戰。

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