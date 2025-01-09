台海衝突風險升！美智庫曝中國空軍基地優勢 籲美強化防禦

來自美國科羅拉多州空軍國民兵第120戰鬥機中隊的F-16戰機，2017年6月7日在日本嘉手納空軍基地滑行準備起飛，進行訓練任務。（圖：美國空軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）8日發布最新報告警告，美國在印太地區的空軍基地防禦能力，相較於中國存在重大缺口，形成戰略失衡。若美方不迅速改善基地防護，恐難以因應潛在的台海衝突。報告更指出，若衝突爆發時，美軍僅能使用日本基地，則中國的優勢將高達88％。

軍聞網站《Breaking Defense》報導，報告作者舒加特（Thomas Shugart）和華頓（Tim Walton）分析指出，自2010年以來，中國解放軍大規模強化空軍基地建設，除增建跑道外，更設置逾3000座機堡，足以保護其「絕大多數」作戰飛機。反觀美軍近年在機堡與停機坪的擴建規模則相當有限。若台海發生衝突，中方的基地優勢將產生關鍵影響。

報告計算，即使美軍能同時運用台灣、日本、南韓及菲律賓的基地，中方仍享有約25％的優勢；若僅能使用日本基地，這項優勢更將擴大至88%。在此情況下，解放軍只需投入相對較少火力，就能有效癱瘓美軍及其盟邦的空軍行動能力。

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美國空軍雖已採行「敏捷作戰部署」（Agile Combat Employment）策略，將兵力分散至多個小型基地或臨時據點。然而，面對現代精準飛彈威脅，此舉已不足以確保戰機安全。

該報告提出三項具體建議。首先，美國應部署更多低成本且易於生產的「遠距發射」（standoff）和「穿透式」（stand-in）彈藥，迫使中國投入更多資源強化自身防禦。其次，報告呼籲提升空軍基地基礎設施的「韌性」，包括增建機堡、擴建機場，甚至包含美國本土的基地，同時應確保基地損壞能迅速修復，並部署適當的「傳統和非傳統防禦系統」。

報告另建議美軍調整軍力結構，朝向發展可從遠距離作戰、長時間滯空的長程戰機，以及可從受損或不存在的跑道上起飛的飛行系統，強化遠距作戰能力。但報告也警告，即使正在研發下一代戰機，仍不能忽視當前加強機場防禦的迫切性。

此外，報告呼籲調整軍種任務分工，建議將資源從地面機動部隊轉向防空砲兵，並強化陸軍對空、海軍基地的防空支援。

報告最後指出，面對全球性的空軍基地威脅，美國國防部必須立即行動，妥善配置軍力與基礎設施，否則可能在未來衝突中處於劣勢。

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