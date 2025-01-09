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頭寮、慈湖有憲兵、後備跟儀隊進駐 李棟樑與二上將慰問當地駐軍
軍友社榮譽理事長李棟樑慰問駐守桃園的儀隊官兵。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕位於桃園頭寮、慈湖國軍單位，考量任務需要，因此由後備指揮部桃園管理組、陸軍儀隊與憲兵排官兵進駐。為了在春節假期前慰問駐軍辛勞，軍友社榮譽理事長李棟樑今天與國防部副部長徐衍璞上將、陸軍司令鍾樹明上將等人一同慰勞當地駐軍，對於官兵的奉獻表達感謝之意。
《軍聞社》今日報導指，李棟樑今（9）日上午在國防部副部長徐衍璞上將、陸軍司令鍾樹明上將及政戰局長陳育琳中將、軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，先後前往頭寮及慈湖，慰問駐守的後備桃園管理組、陸軍儀隊及憲兵排官兵，與官兵話家常，關心官兵生活與執勤情形，並提前祝賀官兵春節愉快。
李棟樑表示：「大家在這裡執勤非常辛苦，謝謝大家的付出！」他說，近期天氣寒冷，所以來探望駐守官兵，關心大家的生活狀況，國軍官兵弟兄姐妹默默為國家的付出，值得社會各界的支持與鼓勵，期許能持續為國軍提供協助，成為國軍最堅強的後盾。