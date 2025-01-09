春巡操演效能不俗 中科院持續精進陸軍「魔羯」無人機訓練教範

圖為參與國軍2024年春節加強戰備的陸軍「摩羯」戰術型近程無人機。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍年度春節加強戰備操演已在今（9）日結束，在首日由陸軍542旅主導的「重要目標應援作戰」中，國造「摩羯」無人機順利支援部隊戰場偵蒐、發揮戰術效益；然而，這款無人機2023年配賦至陸軍聯兵旅、營至今，先被審計部點名偶有熱當情形，立院預算中心更統計出多起人因機械故障。中科院對此回應，現已將前述經驗納入參考，持續精進無人機訓練中心的飛操手教範。

中科院表示，陸軍「戰術型近程無人機」（又稱摩羯無人機）使用迄今，針對人為操作因素故障事件，中科院除發布「技術通報」、加開訓練來補強人員操作技能，去（2024）年7月協助軍種成立UAV訓練中心後，亦提供「師資培訓課程及輔導」、「模擬器訓練」等裝備，並在「進階訓練課程」中納入戰場偵蒐實務以提升訓能。

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陸軍摩羯戰術型近程無人機本（1）月7日於新竹湖口投入「春節加強戰備操演」。（青年日報官方Facebook）陸軍官兵2024年12月於教準部展示無人機中心訓練成果。（取自軍聞社）

至於無人機情資平台畫面不流暢、反應延遲、訊號異常等情形，中科院指出，前述問題主要受野外樹林地形、建物遮蔽所致，現階段除提醒官兵，應優先選擇良好通視距離的操作環境外，也可藉由中繼操作、降低遮蔽影響來達成作戰效能。中科院現全權負責所有無人機故障的維修工作，以維持裝備妥善無虞。

審計部去年10月曾發布公告指出，陸軍摩羯無人機2023年服役後，不只部分組員未取得證照，更有部分操作人員合格但複訓時數不足，且情資平台偶有停頓、機體過熱；立法院預算中心報告則陳述，全軍無人機組員中有25％不具飛操手資格、當中半數為主管職，形成機器夠、但合格人員不夠的情形。

陸軍裝甲564旅官兵於2023年春節加強戰備期間，操作「摩羯」戰術型近程無人機。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）

中科院「摩羯」戰術型近程無人機，為陸軍2021年起以新台幣7億7998萬9千元委製的空中儎台，根據預算期程，全案50套、100架無人機已在2023年解繳各聯兵旅、營部隊使用，彌補原「銳鳶」無人機移交海軍後所留下戰力空缺。中科院補充說明，該機採MIL-STD-810G軍規標準設計，電池亦通過零下10度至60度的高、低溫環境測試，並可在超過七級強風下穩定飛行，現已累積逾6000飛行架次。

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