英國推神秘海上計畫！ 新型無人攻擊艇鎖定烏俄戰場

英國「庫克森計畫」（Project COOKSON）概念圖，一艘低可偵測性高速無人艇發射武器。該計畫旨在為烏克蘭提供先進的海上作戰能力。（圖取自Ｘ平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防部8日宣布，將在本（1）月22日舉辦「庫克森計畫」（Project COOKSON）產業座談會，邀請北約（NATO）、烏克蘭及五眼聯盟（Five-Eyes）等國廠商，共同研發新型海上武器系統，以強化烏克蘭的海上作戰能力。

《英國國防雜誌》（UK Defence Journal）報導，英國國防部在計畫中提出具體技術要求：這款無人攻擊艇必須具備隱匿性，至少能搭載2枚以上的打擊武器，且整套系統需便於陸運，可透過12公尺長的貨車平台運送，最理想是能裝載於6公尺平台內。

在性能需求方面，英方要求這款無人艇即使在三級風浪中，也要能保持每小時74公里以上的航速，滿載航程需達1480公里，最低續航時間為72小時。特別重要的是，系統必須能在全球衛星導航系統（GNSS）訊號受干擾或遭阻斷情況下，仍能執行任務。

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至於這款無人艇的武器系統規格要求，則包括打擊武器需具備30至100公里射程，配備約80公斤高爆彈頭，主要用於攻擊非堅固陸上目標，次要目標為水面艦艇。系統也須具備防空能力，以因應敵方直升機和偵察用無人機的威脅。

英國國防部計劃在今年第一季啟動採購程序，預計首批採購10套系統及數百枚打擊武器。參與研製的廠商需具備量產能力，要在接單後6個月內，達到每月生產2至3套系統、20枚以上打擊武器的產能。

這項計畫是英國與挪威共同主導的「海上能力聯盟」（Maritime Capability Coalition）重要一環，目標是為烏克蘭建立更強大的海上作戰能力。廠商報名參與產業座談會的截止日期為1月16日，每家廠商限派一名代表出席。

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