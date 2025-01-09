海軍新建浮塢今安放龍骨 台船：戮力如期交付

海軍新建浮塢今天舉行安放龍骨典禮，由台船副總經理顏聰輝（右）及海軍保修指揮部少將指揮官葉瑞麟（左）主持。（圖由台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船承造海軍新建浮塢，今（9）日在高雄廠區舉行安放龍骨典禮，台船表示，為確保海軍艦艇戰力與提升維修能量，將依合約期程2026年11月30日完工，如期交付海軍使用。

這場典禮由台船副總經理顏聰輝及海軍保修指揮部少將指揮官葉瑞麟共同主持。該建造案於2023年8月18日簽約，2024年5月4日開工。

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海軍新建浮塢（ARD, Auxiliary Repair Dock）為海軍整體後勤中重要一環，也是海軍艦艇維修的重要保障。新建浮塢全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。

台船指出，新建浮塢特色為採用台船開發的「自動化壓浮儎系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」，並整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，亦可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況。

台船表示，台船近年承接第六號浮塢保養維修工程，深知海軍後勤對於浮塢需求，在預算及期程可行下，台船對該案設計加以精進，使其更貼合海軍使用需求。台船後續也會承擔浮塢全壽期維修及管理，將可縮短備料及施工期並大幅提高浮塢妥善率。

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