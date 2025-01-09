瑞典擬砸649億購入戰車 含44輛豹2A8

瑞典擬向德法國防承包商KNDS購入44輛豹2A8戰車。圖左為2024年6月在歐洲國際防務展上展出的豹2A8戰車。（美聯社資料照）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典政府今（9）日宣布，為達成擴軍目標，將斥資220億瑞典克朗（約合新台幣649億）購入44輛豹2A8戰車，並升級已有的戰車，首批戰車預計會自2028年起交付。

《路透》報導，瑞典政府在聲明中表示，將花費220億瑞典克朗向德法國防承包商KNDS訂購44輛豹2A8戰車（Leopard 2 A8），並將已有的66輛戰車升級戰力。

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這些戰車預計會從2028年起陸續交付給瑞典軍方，交付作業持續至2031年。

瑞典國防大臣強森（Pal Jonson）對瑞典公共電視台（SVT）說：「這是絕對必要的投資。」他並補充說，購入這些戰車有助於達成將軍隊規模翻倍擴充的目標。

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