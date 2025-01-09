反制中俄非常規戰力 美特戰部隊回歸支援部隊「本業」

美軍特戰部隊回歸支援聯合部隊，聚焦中俄威脅。（歐新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕因應中俄日益嚴峻的軍事競爭與挑戰，美國五角大廈透露，美軍特種作戰部隊（SOF）正進行角色轉型，將從過去20多年專注於反恐及危機應變，回歸至支援聯合部隊的「本業」，並在非常規戰爭中扮演更吃重的角色。

美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，負責特種作戰與低強度衝突的美國助理國防部長邁爾（Christopher Maier）於9日在智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）指出，儘管美軍特戰部隊仍持續執行反恐及危機應變等任務，但其作戰重心已逐漸轉移至「在與中、俄的戰略競爭中，更有效地支援美軍其他單位，並主要扮演支援性的角色。」這意味著，除了作為「感知者」為決策者提供必要情資，特戰部隊也將更著重於協助美軍聯合部隊（joint force）解決最棘手的難題，例如更先進地應用人工智慧（AI）等科技。

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美軍特戰部隊向來以其精良訓練聞名，是執行小型突襲和秘密任務的「首選」部隊，然而其規模和火力有限，難以與大型正規軍進行持久作戰。當前，美國在全球80多國派駐特戰部隊，主要任務是與當地軍方、執法單位和使館等機構密切合作，藉此掌握區域情勢脈動。

邁爾強調，此次調整既是延續美軍特戰部隊過去在反恐及危機應變上的豐富經驗，也是回歸其「本業」。「我們正回歸到支援美軍聯合部隊的『本源』，以因應與旗鼓相當的對手間最棘手的一些難題。」

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的非常規戰爭專家烏科（David Ucko）教授指出，華府必須重新思考如何更有效地運用特戰部隊，來應對來自中國和俄羅斯的新挑戰。他認為，非常規戰爭與當前美、中兩國間的戰略競爭「高度相關」。

間諜衛星和無人機等監視技術日益精進，讓美軍特戰部隊更難以隱匿行蹤。其任務通常涵蓋多重目標，例如協助盟友（如台灣）提升防禦能力，以因應潛在外敵（如中國）的威脅。回顧歷史，盟軍特戰部隊曾在二戰期間扮演要角，藉由敵後破壞、擾亂補給線等創新戰術，發揮關鍵作用。冷戰時期，美軍特戰部隊也透過在西歐等地駐軍，嚇阻蘇聯的勢力擴張。

邁爾表示，這些歷史經驗皆為今日美軍特戰部隊的重要借鏡，因為美國正遭逢與中國和俄羅斯，在全球各地進行多方面競爭所帶來的相同挑戰。「最主要的差異在於，當前敵軍獲取先進科技的能力已有根本性的改變，以及他們所採用的各類戰術，皆與冷戰時期大相逕庭。」

中國與俄羅斯正積極強化其非常規作戰手段，包括偵察、假訊息、電子戰、網路、太空作戰以及心理戰。美國國防部2023年的中國軍力報告顯示，中國持續擴張軍力，企圖實現其所謂「智能化戰爭」（intelligentized warfare）的未來衝突模式，其核心為人工智慧、大數據和資訊場域的控制權。中國在台灣的影響力作戰，例如企圖左右國內政治和統獨輿論，亦值得高度關注。

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