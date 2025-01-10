台美簽署NASAMS防空飛彈採購合約 首套系統最快今年年底前抵台

我國共計採購3套NASAMS中程防空飛彈系統，首套系統最快可於今年年底前交運抵台，對強化首都防空能力具有強大的助益。本報《軍武頻道》以圖解方式為您解析。（取自雷神、KONGSBERG網站，記者涂鉅旻製圖）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府在去年10月26日宣佈軍售台灣「先進地對空飛彈系統（NASAMS中程防空飛彈系統）」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項。根據國防部今天公佈的台美軍售採購決標公告，台美雙方已經在去年年底簽署採購合約，並於今天正式公佈，我國共計採購3套NASAMS中程防空飛彈系統，首套系統最快可於今年年底前交運抵台，對強化首都防空能力具有強大的助益。

NASAMS飛彈系統，可結合MPQ-64「哨兵」雷達丶多型中短程防空飛彈以及Link 16軍事數據資料鏈路，是功能強大的中短程地面防空系統。NASAMS飛彈系統具有強大的相容功能，可搭配的防空飛彈彈種非常多，包括有AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）丶增型AMRAAM（ER），以及短程的AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈、德製IRIS-T短程防空飛彈等等，防空射程可達40至50公里。

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國防部指出，面對中共於臺海周邊頻密的軍事行動，美方供售之「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與我現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

美國政府是在台灣時間去年的10月26日公告，將就總額19億8,800萬美元的「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對台軍售案，進行「知會國會」程序。這也是拜登任內第17次對台軍售。

美國國防安全合作局（DSCA）文件指出，「先進地對空飛彈系統」為NASAMS中程防空系統，包含3套本體系統及123枚AMRAAM-ER增程型中程空對空飛彈。DSCA表示，內容描述和美元價值是基於初始要求的最高估計數量和美元價值。實際美元價值將較低，具體取決於最終要求、預算授權和簽署的銷售協議。

根據國防部今天公佈的台美軍售採購決標公告，台美雙方已經在去年年底簽署NASAMS中程防空飛彈系統採購合約，並於今天正式公佈，我國共計採購3套NASAMS飛彈系統，首套系統最快可於今年年底前交運抵台，對強化首都防空能力具有強大的助益。（圖取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

根據國防部今天公佈的最新採購決標公告，以「防空飛彈系統彈藥」為名義簽署的NASAMS中程防空系統案，採購案金額為103億1172萬1296元，履約期程為去年12月27日起，至民國123年2月15日止。軍方人士則指出，為加速美國售台武器的時程，美方最快會在今年年底以前，將首套NASAMS中程防空系統交付給台灣。

在雷達系統部分，「L頻段雷達換裝案」採購金額為64億2067萬6860元，履約期限為即起到民國119年3月底止，「非L頻段雷達換裝案」金額為76億1675萬5508元，履約期限同樣至119年3月底止。

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