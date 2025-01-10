直接影響台海反艦能力！ 美空軍F-15EX將整合遠程AGM-158C飛彈

美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）近期透露，他們計畫授予洛克希德馬丁一項整合測試合約，目標使F-15EX戰機能掛載AGM-158C反艦飛彈。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕F-15EX戰機是美國空軍在F-15E「攻擊鷹」上研製的最現代化版本，未來將大量部署沖繩；而遠程版的AGM-158C（LRASM）匿蹤飛彈，是美國現役最新銳且機密的反艦飛彈。然而，目前在軟體系統整合上，F-15E/EX仍皆無法掛載AGM-158C，因此美軍近期透露，他們將授予洛克希德馬丁一項合約，計畫將兩者平台整合，此舉將大幅提升印太地區的反艦打擊能力。



美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）近期透露，他們計畫授予洛克希德馬丁集團旗下的飛彈火控公司（LMMFC），一項系統整合與測試的合約，將AGM-158C飛彈及其使用者介面（UAI）整合至F-15E、F-15EX戰機上，使得這兩款飛機能夠掛載並射擊遠程的AGM-158C飛彈。NAVAIR一直是AGM-158C （LRASM, Long Range Anti-Ship Missile）的專案管理者。

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軍聞網站《The Aviationist》進一步報導指出，F-15E在反艦打擊的能力上，有報告認為已經能夠使用AGM-84「魚叉」反艦飛彈，但該武器多隸屬於美國海軍，似乎不屬於美國空軍戰機可用的武器庫。即使有，「魚叉」的射程及匿蹤性能皆遠不及新一代的AGM-158C（LRASM）。

美軍已成功在F-15戰機上裝載如圖的AGM-158（JASSM）陸攻巡弋飛彈，但反艦版本的AGM-158C（LRASM）仍有待技術整合。（圖片擷取自DVIDS）

因此可以說，F-15E、F-15EX戰機作為美國「空軍」的主力對地攻擊機，其先進的反艦能力其實相對薄弱。

儘管基於AGM-158（JASSM）匿蹤飛彈而開發的反艦版AGM-158C已問世服役，F-15E/EX也已經可以掛載AGM-158（JASSM）陸攻巡弋飛彈，但反艦版本的C型目前僅能在F-35戰機、「海軍」的F/A-18戰機，以及空軍的B-1轟炸機上使用；顯示「空軍」與「海軍」的使用機種及可用彈藥，並不是那麼通用。

儘管AGM-158（JASSM）與AGM-158C（LRASM）氣動外型酷似，但兩者的內部系統不同。圖為2024年，美國空軍F-35戰機測試裝掛AGM-158C。（圖片擷取自DVIDS）

若美國空軍的F-15E、F-15EX戰機成功打破這項反艦武器的隔閡，那麼這項掛載能力將可直接大幅提升美軍在印太地區的遠程反艦打擊能力，特別是針對台海、東海一帶的共艦威脅，因為美軍已規劃將大批的F-15EX戰機，部署在沖繩的嘉手納基地（Kadena AFB），作為前線打擊的主力；同時，依目前數量來看，嘉手納的空軍機隊也遠超於海軍的F/A-18機隊。

目前AGM-158C僅能在F-35戰機、「海軍」的F/A-18戰機，以及空軍的B-1轟炸機上使用。圖為F/A-18戰機反向測試裝掛AGM-158 JASSM飛彈（圖左）。（圖片擷取自DVIDS）

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