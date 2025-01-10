維護台海天空 空軍5年13.7億購愛國者零附件確維戰力

「114年國軍春節加強戰備」空軍防空暨飛彈指揮部8日進行愛國者系統裝備介紹暨動態演練，圖為愛國者三型飛彈發射架。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為強化反制中國對台軍事威脅，我國部署美製愛國者二、三型飛彈，並確認增購愛國者三增程型MSE飛彈。根據國防部今天公佈的最新採購決標公告顯示，空軍司令部已與美方簽署5年13.75億的「愛國者二號訂單」，強化愛國者飛彈系統裝備妥善率及零附件存量，增強戰力韌性。

政府電子採購網今日決標公告指出，空軍司令部委由我國駐美軍事代表團和美國在台協會（AIT）向美採購「愛國者二號訂單」，決標金額達新台幣13億7509萬7,000元，自2024年12月20日，履約至2029年底，橫跨5年度執行。

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另外，國防部曾證實，台美雙方於2019確定增購愛三增程型飛彈（PAC3-MSE），規劃在2025年、2026年，分批完成交運及部署作業。

愛三增程型（MSE），比國軍現役愛三更先進、且射程更遠，MSE體積較現役愛三更大，一輛愛三發射車可裝4組、4聯裝愛三飛彈組，共16枚；MSE則須使用新的12聯裝發射裝置，一輛發射車只可搭載12枚愛三MSE飛彈。

而近期傳出國軍將增購愛國者三型飛彈部署花東，國防部發言人孫立方少將日前受訪時指出，出，國軍對於國防武器採購有優先順序，目前4個建軍重點包括「不對稱戰力強化」、「後備戰力強化」、「防衛韌性提升」及「應對灰色地帶侵擾威脅」。

空軍防空暨飛彈指揮部8日進行愛國者系統裝備介紹暨動態演練。（資料照，記者塗建榮攝）

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