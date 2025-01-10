NASAMS防空飛彈防衛首都圈 雙北這兩地部署擔負重任

美國售台「先進地對空飛彈系統（NASAMS中程防空飛彈系統）」，對強化首都圈防空能力具有強大的助益。根據國防部今天公佈的決標公告，履約地點也隨之曝光，雙北這兩處部署位置未來將擔負重要空防重任。NASAMS系統在烏克蘭的實戰表現相當傑出，是美方強力建議台灣優先構建的 「非對稱戰力」重點項目。（圖：取自挪威國防部官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天正式公佈與美簽署「先進地對空飛彈系統（NASAMS中程防空飛彈系統）」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項完成採購決標，NASAMS中程防空飛彈系統對強化首都圈防空能力具有強大的助益。NASAMS飛彈系統將部署在大台北週邊位置，而根據國防部今天公佈的決標公告，履約地點也隨之曝光，大台北這兩處部署位置未來將擔負重要空防重任。

長期觀察美台軍售及軍事合作的軍事專家梅復興曾指出，NASAMS系統在烏克蘭的實戰表現相當傑出，故過去數年來一直是美方強力建議台灣優先構建的 「非對稱戰力」重點項目。他表示，拜登政府正式推動以所謂「非對稱戰力」力為原則的軍援軍售政策迄今已近三年，真正符合所謂「非對稱戰力」 定義的軍售案其實寥寥可數，這次總算是有一個較具代表性的項目了。

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我國共計採購3套NASAMS中程防空飛彈系統，首套系統最快可於今年年底前交運抵台，對強化首都防空能力具有強大的助益。本報《軍武頻道》曾以圖解方式提出解析。（取自雷神、KONGSBERG網站，記者涂鉅旻製圖）

NASAMS是「國家先進地對空飛彈系統」的英文National Advanced Surface-to-Air Missile System簡稱，這套系統的最大看點，在於其可以掛載性能優異的防空飛彈，包括美軍AIM-120先進中程飛彈（AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile，簡稱AMRAAM）、性能更佳的AMRAAM-ER增程型飛彈，AIM-9X「響尾蛇」短程飛彈，也可以採用歐系的IRIS-T SLS短程飛彈。若是射程可達50公里以上的AMRAAM-ER飛彈，可在敵機、巡弋飛彈逼近前，就以超音速擊毀敵目標。

我國現役三款較新型的地對空飛彈系統，分別為射程15公里的「陸劍二」防空飛彈，主要供地面部隊遂行野戰防空任務，若要在高空層反制敵機、敵飛彈，則仰賴射高可達45公里的「天弓」系列防空飛彈、射高24公里的「愛國者三型」防空飛彈。待NASAMS成為我國現役裝備後，將可補上中程防空能力，部署在大台北週邊及重要軍用機場，為關鍵設施的安全添加一道保險。

國防部在今天公佈的決標公告中，履約地點也隨之曝光，地點都在大台北地區，一處位在台北市松山地區，另一處則是在新北市的淡水，這兩處地點預料將成為NASAMS飛彈系統的部署地點，擔負起首都圈的防衛重任。

至於「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」的履約地點，則是台灣北中南東地區都有。

根據國防部今天公佈的台美軍售採購決標公告，台美雙方已經在去年年底簽署NASAMS中程防空飛彈系統採購合約，並於今天正式公佈，我國共計採購3套NASAMS飛彈系統，首套系統最快可於今年年底前交運抵台，對強化首都防空能力具有強大的助益。（圖取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

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