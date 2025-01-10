國軍單兵戰傷包總購43萬組 每3年要汰換 立委要求檢討提報告

陸軍司令部明年度籌購「國軍部隊單兵戰傷救護急救包」預算3億4534萬6千元。立委指出，國軍按編制數採購，但編現比卻未滿，等於超量採購。同時，每3年又要太夠，造成預算浪費。因此提案凍結3000萬元，待國防部提出書面報告後，始得動支。（中華民國陸軍臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應一年期義務役入伍以及國軍編裝復增，為提升單兵戰場存活率，陸軍司令部114年度籌購「國軍部隊單兵戰傷救護急救包」預算3億4534萬6千元。立委指出，國軍按編制數採購，但編現比卻未滿，等於超量採購。同時，每3年又要汰購，造成預算浪費，因此提案凍結3000萬元，待國防部提出書面報告經同意後，始得動支。

立法院外交及國防委員會審查今年度國防預算案時，馬文君等人於提案指出相關需求項目、預算編列方式有浪費公帑之疑，要求凍結8000萬。馬文君於預算討論時詢問近3年、包括全軍花費的預算，軍方官員回復，截至目前（2024年12月16日），111至113年採購34萬7611組戰傷急救包，不足尚有9萬179組，預劃114年辦理採購，含動員部隊。

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軍方官員說，全案預算為16億6300餘萬元，111、112及113年分別是3億餘元、5億餘元、4億餘元，共12億餘元。114度採購是最後一批

馬文君追問常備役採購數量，官員答覆，常備、包含後備部隊補充的就是之前籌補的34萬組，陸海空常備編制數是近20萬。

馬文君說，購買戰傷包是實用，按編制數購買是超量的，同時，該戰傷包每3年就會過期要汰換，採購金額屆時會高得離譜。她指出，現在醫院的醫材接近過期前都要處置，但現在戰傷包採購到第3年又一定要編1億多汰購，但這麼多超量的戰傷包實際上都沒有用到，後備更是擺到壞，這樣預算的使用實在非常浪費，應該重新檢視評估。

委員會召委王定宇說，每個人的確應籌獲1組，但不一定用得到，備而不用是好事，但造成預算浪費，對此建議凍結3000萬，經書面報告經同意後始得動支。委員會對此達成共識決議之。

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