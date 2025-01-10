遏止共軍海上優勢 美第7艦隊將部署無人裝備

美軍擔憂共軍海上優勢。圖為中國航艦遼寧號。（路透資料照）

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕為了應對與中國可能發生戰爭，美軍將利用無人裝備提高「海上拒止」（Sea Denial）能力。美國海軍第七艦隊司令卡徹（Fred W. Kacher）接受日本產經新聞專訪時透露，第七艦隊有意部署AI無人機和無人艇等新的戰力，未來將與傳統戰力組合運用以對抗中朝的威脅。

美國海軍去年9月發表新的戰略方針「航海計畫2024」，其中記載在2027年之前要做好與中國可能爆發戰爭的準備。「非傳統的海上拒止」與「長程射擊」，並列為新方針中的五大重要能力之一。

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報導指出，非傳統的海上拒止手法，指的是利用無人機和無人艇等無人裝備，將敵對勢力排除在某些海域的一種新能力。美國防部在去年啟動「複製者」計劃（Replicator Initiative），準備利用數千套可消耗的無人裝備來對抗中國。美國印太司令帕帕羅去年受訪時也曾提到共軍一旦武犯台灣，將以把台海變成「無人武器的地獄」，挫敗中共對台進攻。

卡徹表示，「複製者」計劃第一彈構想將於今年八月前實施 ，第七艦隊對於新戰力的投入表示歡迎，他並表示，有人與無人裝備勢必會結合在一起。亦即新的戰力將和傳統戰力聯動作戰，他也強調了裝備現代化的重要性。

台灣有事之際，共軍將對台灣進行海上封鎖並阻止美軍接近，因此對共軍的海上拒止將成為左右戰況的重要任務。報導也指出，在日本防衛或台灣有事之際 ，美軍能夠投入多少高性能的無人裝備，以及與日本自衛隊能夠達到多大程度的聯動，是未來的課題。

訪談中，卡徹也提到去年九月海上自衛隊護衛艦首次通過台灣海峽，強調守護「遵守國際法的飛行、航行」的必要性，卡徹對此表示歡迎。對於美國海軍和海上自衛隊艦艇共同通過台灣海峽的可能性，卡徹表示，「正在尋求與海自進行更深入活動的機會」，表現出積極的態度。

去年十月間，海自準航艦「加賀」號在美國佛州進行匿蹤戰機F35B的起降測試，卡徹期待未來能增加與加賀號的合作，包括與運用F35C的航艦「喬治·華盛頓」號的合作在內，以促進美日部隊作戰的一體化。

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