一人即可掌握全況 埔里新建「智慧彈藥庫」結合監控、環控、消防

位於南投的埔里彈藥分庫新建大樓去年落成啟用，內部設有全新「中央監控系統」的監控室，可對彈藥庫房的電力、通風及溫濕度等狀況進行監控及調節，並將各式偵檢探測器整合智慧型警監。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕彈藥庫是高機敏、高危險的場域，稍有不慎即會引發大災難，因此彈庫內的監控、溫濕度、通風、防爆、消防、電力等系統都是維持安全不可或缺的一環，過往這些系統互不相連，需靠大量人力分項操作，而今國軍在埔里藉由營舍翻修的契機，整合新建了「智慧彈藥庫」，將上述的操作集中管理，大幅提升庫管作業效率及安全維管效能。

陸軍5支部彈藥庫埔里彈藥分庫，日前在「興安專案」工程下，完成新營舍大樓落成，除了新穎、多元的生活設施外，因應單位彈藥庫機敏設施，亦有設置各式偵檢探測器的「中央監控系統」，整合智慧型警監，大幅提升營區安全。

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埔里「智慧彈藥庫」整合監控、溫濕度、通風、防爆、消防、電力等系統，大幅提升庫管作業效率及安全維管效能。圖為彈藥庫監控室。（青年日報提供）

位於南投縣的埔里彈藥分庫新建大樓去年落成啟用，內部設有全新中央監控系統的監控室，可對彈藥庫房的電力、通風及溫濕度等狀況進行監控及調節，並各式偵檢探測器整合智慧型警監，能大幅提升庫管作業及安全性，進一步達到「智慧建築」目標；此外，該系統還設有消防安全監測功能，可結合消防灑水器、抽風機等設備，強化庫儲設施在管理層面的應變效能。

擔任彈藥庫庫管排排長的江明俊士官長表示，彈藥庫屬高機敏性單位，且各式彈藥存放環境相當重要，在全新中央監控系統輔助下，他們可以即時掌控各庫房狀況，並透過系統淺顯易懂的量化方式呈現，達到節省管理、節約能源的效果。

新的營舍不僅透過科技設施建置，強化營區整體安全性外，也一併提升官兵的生活空間、品質。在公共空間上，建置官兵休閒室、健身房、開放式餐廳及透明廚房等新穎生活設施；起居空間也更新為4人寢及乾濕分離的獨立衛浴，以取代過往的大通舖，使環境更加舒適。

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