退輔會曝退伍後就業新措施 AI促軍民專長銜接助快速、穩定就業

過去對從軍的刻板印象之一是退伍後工作不好找，但現在這個狀況已大幅改變。退輔會主委嚴德發表示，目前正規畫「軍民專長銜接系統」，以AI將民間職類快速對接個軍中專長，提供退伍後就業建議。（記者劉宇捷攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕過去對從軍的刻板印象之一是退伍後工作不好找，但現在這個狀況已大幅改變。退輔會主委嚴德發表示，目前正規畫「軍民專長銜接系統」，透過AI將民間職類快速對接軍中專長，提供退伍後就業建議；就學補助2至8萬、職訓補助最高18萬、穩定就業1年至少領9萬6千元補助。

退輔會就學就業處處長池玉蘭表示，退輔會志願役平均退伍年齡只有26歲，退伍後還是要就學職訓就業。因此退輔會輔導就業對招募有誘因，因為百工百業，甚至其他公務機關，沒有專責單位還要負責退休後這麼多的照顧。（記者劉宇捷攝）

嚴德發表示，退輔會目前正規劃「軍民專長銜接系統」，今年5月開始委商，116年元旦上路。使用這個系統的緣由在於軍隊的步、砲、裝、化、工、通、政戰等專長，較不明顯看出其專業，該系統會把軍中的專長專業找出來，與民間事業銜接。該系統也有與勞動部、經濟部和教育部跨部會協商，有分管理類、研發類等等，透過建置AI，適性分析能快速建立，進行軍民專長轉型作業。

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退輔會就學就業處處長池玉蘭表示，退輔會105年開始配合募兵制，負責志願役退伍後介業的專責單位，過去老榮民的平均退伍年齡41歲，但志願役只有26歲，這個族群太年輕，退伍後還是要就學職訓就業。因此退輔會輔導就業對招募有誘因，因為百工百業，甚至其他公務機關，沒有專責單位還要負責退休後的照顧。

就學幾乎免費 就業等於領雙薪

池玉蘭指出，因為軍中有51%是高中職學歷退伍，所以退輔會責無旁貸，就學部分，每年輔導至少4千多人，公私立有正式學籍的2萬到8萬，讀書幾乎完全免費。

職訓部分，池玉蘭指出，退輔會除桃園職訓中心有自辦、地方榮服處委外的完全免費外，全國更有1萬5千多個班隊，可在地訓練、就業，只要是合格的訓練機構，老榮民一生補助12萬，志願役18萬。退伍第一次使用沒有上限，唯一條件就是訓後要就業，退輔會也會幫忙，不能白白拿著國家資源訓後不就業，目前每年職訓補助3千多人，並且還在增加。

池玉蘭指出，國軍步、砲、裝專長占近6成，政戰也有一部分科系，退伍後不知如何就業；很多退伍軍人因文化問題，服役越久到民間就越不適應，過去到民間就業3個月就會走一半，但退輔會自107年推出穩定就業津貼，每個月補助8千，1年9萬6千後，1年後離職的僅有1成，每年成功輔導1萬多人回到民間職場，對台灣勞動力缺工是有很大貢獻。

池玉蘭不諱言表示，過去是要去拜託企業雇用退伍軍人，但現在是企業主動來找，因為退輔會每年有龐大、經訓練的退伍人力。同時，退輔會補助比勞動部的3萬高，更是因為軍人社會與民間差距過大，前面為國奉獻，不給他優厚待遇沒有人要當兵。

嚴德發補充，退輔會職訓中心連續3年都獲得勞動部的「金牌訓練機構」評鑑，桃園自辦的證照率是96.3%，其中就業率是86%；產學部分，直接跟大專院校合作培養高階產業發展人才；產訓部分，若合格企業有臨機性人力需求，退輔會直接幫忙訓練。

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