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扯！波蘭240枚反坦克地雷運輸出錯 在IKEA倉庫內尋獲

2025/01/11 12:53

波蘭軍方運送軍火時出錯，240枚反坦克地雷被送到IKEA倉庫。波蘭IKEA示意圖。（歐新社）波蘭軍方運送軍火時出錯，240枚反坦克地雷被送到IKEA倉庫。波蘭IKEA示意圖。（歐新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！波蘭去年7月4日至7日，從東部邊境哈伊努夫卡（Hajnówka）向西部的莫斯蒂（Mosty）運送軍火，竟有240枚反坦克地雷沒有卸下，最終運送到IKEA位於奧拉（Orla）的倉庫。

據《路透》報導，IKEA波蘭執行長多比斯-圖魯爾斯卡（Malgorzata Dobies-Turulska）證實，波蘭憲兵7月16日前來倉庫領走地雷，公司和軍方合作得非常順利。

負責本案的波茲南（Poznan）地區檢察官辦公室發言人瓦茲尼亞克（Lukasz Wawrzyniak），指稱有4名士兵在運輸彈藥時涉嫌玩忽職守，最高將面臨5年有期徒刑。

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅斯（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）表示，軍方在出錯後已採取適當行動，另有消息指出負責管理後勤系統的少將肯普欽斯基（Artur Kępczynski），因為這起重大疏失遭到解職。

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