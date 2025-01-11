油料預算增編還是不夠 國軍兩度申請動支預備金達23.2億

圖為陸軍現役的美製M978重型油罐車。（中華民國陸軍官方Facebook）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕共軍近年對我軍事騷擾恫嚇漸頻，國防部規定統一由陸軍司令部編列採購預算，其中113年所需主要油品採購編列已較112年度增加53.1%。不過，國防部近日表示，因應「油價成漲多跌少趨勢」等因素，油料採購預算不足，因此申請動支第一預備金8.14億元；同時，行政院日前亦為國防部所屬辦理油料採購經費不敷，動支2025年度中央政府總預算第二預備金16.6億元支應，兩案總計動支23.2億元。

行政院日前函立法院，為國防部所屬辦理油料採購經費不敷，動支113年度中央政府總預算第二預備金16億6千萬元支應。請立法院查照案。

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同時，國防部亦去函立法院，為所屬113年度預算「後勤及通資業務」科目所需業務費申請動支第一預備金計新臺幣8億1400萬元，已經行政院主計總處同意備案，請立法院查照案。國防部表示，係因應「油價成漲多跌少趨勢」等因素，陸軍司令部油料採購預算不足，本年度預算無法滿足。

國軍油料預算係由陸軍司令部統籌編列，陸軍司令部113年度就辦理國軍戰、演訓、專案戰備整備任務及災害防救等所需主要油品採購編列108億6652萬1千元，較112年度之70億9762萬3千元增加37億6,889萬8千元，增幅達53.1%。

不過，立法院預算中心112年就曾對此表示，國軍主要油品採購預算已連續3（109-111）年度不敷支用，112年度預算恐仍有不足，雖國防部考量實需並於所屬113年度單位預算案持續增編主要油品採購預算，仍宜督導各軍種加強油料經費管控事宜。

隨後，國防部便於去年2月，為112年油料預算申請動支第一預備金4億8465萬8000元。加上今年再為113年度油料預算申請動支預備金，國軍主要油品採購預算已連續5年不敷使用。

預算中心指出，國防部近年不斷提高主要油品採購預算，113年度預算案數已為109年度法定預算數47億1,149萬6千元之2.31倍。雖國軍主要油品採購預算已逐年增加，然109至111年度決算數仍均高於預算數，超支比率分別為5.69%、15.37%及49.95%，超支金額及比率均有逐年擴大現象。

另外，即便油料預算不敷使用，卻還是發生過油料採購數減少的狀況，學者揭仲2022年指出，國軍112年度油料預算中空軍戰鬥機使用的JP-8航油，112年預算編數雖是111年的1.7倍，但預估可採購數量卻僅為111年的79%。

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