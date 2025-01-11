國軍戰訓模擬器減項、預算暴增3倍 立委凍刪2.5億要求檢討

圖為S70C飛行模擬器。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院前月向媒體展示模擬器研發成果，指出至今已開發逾240套各式模擬系統，可說是樣樣裝備都有模擬器可先期學習。立委指出，陸軍明年向中科院委製辦理戰車訓練等15項模擬器，全案4億2千萬餘元，後來減為11項卻維持原金額；另同樣的模擬器，卻要花到2.1億。最後兩案凍刪總計2.5億元，書面報告經同意後始得動支。

立法院外交及國防委員會審查今年度國防預算案時，馬文君等人於提案指出陸軍司令部辦理「CM11/M60A3組合型戰車訓練模擬器等11項（委修）」委製案（中科院）預算4億2003萬3千元，該案原計維修15項，後減為11項，全案金額卻未下修，要求刪減3千萬並凍結1千萬。

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馬文君指出，減列的4項為「復仇者飛彈系統訓練模擬器」、「雙聯裝刺針飛彈訓練模擬器」、「AH-1W直升機武器系統訓練模擬器」以及「M109A2自走砲保修模擬器」，11項減列這4項居然只能節省300多萬，其他11項是哪種模擬器，可以花到4億?

馬文君續指，同樣是保修模擬器，另一案「AH-64E周邊設施暨保修模擬器及UH-60M保修訓練器維保」這兩項模擬器，卻可以花到2.1億，要求刪減8千萬、凍結5千萬。

陸軍參謀長陳建義答覆，減列上述4項模擬器，主要是因碰到消失性商原問題，114年的維修費是1.4億，113-116全案才是4.2億。而減列的模擬器，陳建義承認應該同樣減列金額。

馬文君則表示，但該類維修案，合約是一次簽、一次給4億，並不會分年給錢。召委王定宇出面緩頰，若減列3千萬，明年維修費只剩1億，並非全案4.2億減4千萬，建議減列3千萬，分年度減列1千萬，另全案凍結1千萬，書面報告經同意後始得動支。馬文君表示同意。

另針對AH-64E、UH-60M保修模擬器，馬文君指出，過保固第一年僅編450萬，第二年編550萬，到第三年暴增至1千多萬，至第二個合約，每年更增至3千多萬，它還不是飛行模擬器，只是保修而已。她透露，裡面維修項目最高的也近是7萬多的面板。對此王定宇最後決議全案減列8千萬，分年度均減，另凍結5千萬，書面報告經同意後始得動支。

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