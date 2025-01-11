首次投入在戰鬥中實測有效！美海軍AN/ALQ-249電戰莢艙達IOC能力

美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）宣布，下一代中頻電子干擾系統（NGJ-MB）AN/ALQ-249莢艙已達「初始作戰能力」（IOC）；並首次將其投入紅海地區進行戰鬥實測。（圖片擷取自RTX）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍的下一代電子干擾莢艙（NGJ-MB）將由AN/ALQ-249（V）1莢艙獲選接棒，以取代現役舊款的AN/ALQ-99。美國海軍亦在去（2024）年8月間，首次將其投入紅海地區的戰鬥中實測，其結果令人滿意，海軍則在近日宣布，該莢艙已達到初始作戰能力（IOC），離全面部署又更進一步。

美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）6日表示，美國海軍於去年12月宣布，下一代中頻電子干擾系統（NGJ-MB）已達「初始作戰能力」（IOC）；相比先前的系統，在功率、目標靈活性和干擾技術方面，有飛躍性的成長，並適用於全球地區作戰。

請繼續往下閱讀...

「初始作戰能力」代表該莢艙的設計、測試和生產，能滿足海軍艦載機聯隊和EA-18G電戰中隊的後勤需求。

報導指出，隸屬海軍第133電子攻擊中隊（VAQ-133）的EA-18G「咆嘯者」電戰機，在林肯號航空母艦（CVN-72, Abraham Lincoln）上部署了該系統，該電戰中隊於去年8月起，在紅海地區進行了為期5個月的戰鬥部署，並實測干擾艙的先進作戰能力；這也象徵著NGJ-MB首次在戰鬥中部署使用！

去年12月，一架掛載AN/ALQ-249電子干擾莢艙（翼下最外側）的EA-18G，從「林肯號」航空母艦（CV-72）上起飛。（圖片擷取自 DVIDS）

AN/ALQ-249是美國軍工大廠雷神公司（RTX）研製的新款電戰莢艙，在美軍下一代干擾機系統中，屬於中頻段系統，能夠執行複雜的電子攻擊任務，甚至包含網路戰能力，其功率據稱比現役舊款的ALQ-99F-V還要強10倍，且還能夠從空中向遠程系統植入代碼，主動干擾能力可說非常強大。

對美軍航艦打擊群而言，掛載長距離電子干擾艙的EA-18G，搭配具匿蹤性能的F-35戰機，兩者被認為是戰術上的極佳搭配，因為AN/ALQ-249能從更遠的安全距離執行電子壓制，而匿蹤的F-35戰機則默默地進行突入攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法