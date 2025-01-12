烏軍活捉2北韓戰俘 澤倫斯基公開照片：將送往基輔審訊

澤倫斯基宣稱前線烏軍特種部隊俘虜了兩名北韓士兵，兩人正接受烏克蘭安全局審訊。（圖擷取自澤倫斯基「X」，本報合成）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓去年派遣1.2萬名士兵前往俄羅斯，協助俄羅斯侵略烏克蘭，而北韓士兵已在俄羅斯西部邊境的庫斯克州與烏克蘭軍隊交戰許久，並出現慘重傷亡。烏克蘭總統澤倫斯基11日在社群媒體「X」公布消息，宣稱前線烏軍特種部隊俘虜了兩名北韓士兵，目前兩人正接受烏克蘭安全局（SBU）審訊。澤倫斯基也公開兩人照片，並展示兩人的被拘留環境。

綜合外媒報導，澤倫斯基指出，烏軍特種作戰部隊「第84戰術小組」與烏軍傘兵在庫斯克地區俘虜了這兩名北韓士兵，兩名士兵雖然受傷，但目前烏克蘭方面已對其實施醫療救助，兩人也和烏克蘭安全局進行談話。

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烏克蘭安全局公布從北韓士兵搜出的「俄羅斯軍人身分證」照片，身分證上記載資料是一名來自俄羅斯轄下與蒙古接壤的「圖瓦共和國」（Republic of Tyva）26歲男性。（圖擷取自澤倫斯基「X」）



澤倫斯基提到，要俘虜北韓士兵並不是一件容易的事，因為「俄軍和其他北韓軍事人員通常會處決傷兵，抹除北韓參加戰爭的一切證據」。澤倫斯基提到，未來這兩名北韓士兵將會被送往基輔，且烏克蘭安全局也將允許媒體與這兩名士兵接觸，「全世界都需要了解目前正在發生的真相」。

烏克蘭安全局指出，兩名北韓士兵目前被關押的拘留空間符合國際法要求，在與南韓情報部門的合作下，以韓文和他們進行溝通。烏克蘭安全局也公布從北韓士兵搜出的「俄羅斯軍人身分證」照片，身分證上記載資料是一名來自俄羅斯轄下與蒙古接壤的「圖瓦共和國」（Republic of Tyva）26歲男性。

安全局表示，這兩名士兵出生於2005年和1999年，分別自2021年和2016年起在北韓武裝部隊服役。其中一名北韓士兵供稱，他在去年秋天獲得這份軍人身分證明文件，當初他以為自己是被派往俄羅斯接受訓練，而非參加戰鬥，抵達俄羅斯後，北韓部隊只和俄軍進行一週訓練。

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