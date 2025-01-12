陸軍無人機反制系統招標評選迎終章 誰獲9億元大單近期可望出爐

面對中共無人機襲擾，陸軍金防部官兵2022年朝空中發射信號彈示警。（資料照，金防部提供）

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國軍檞樹飛彈已無作戰效益汰除 是否供美回購尚存討論空間

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍攸關台灣本島、外離島反制無人飛行器的「無人機反制系統」，在經歷去年一整年三度招商之後，近期將有所進展。據了解，此案第三度招標於去年10月公告、11月截止，現有二家廠商招標並進行後續測試，若軍方最終評選作業順利，有機會在近期公告決標，這項涉及26套系統、總金額9.88億餘元的標案究竟獎落誰家，可望水落石出。

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國防部外離島駐軍2022年起頻遭中共無人機襲擾，顯見無人機反制系統需求迫切，為此，陸軍司令部去年、今年統籌建案，以9億8963萬8千元預算採購26套無人機反制系統，陸軍原計畫在去年、今年各獲得12套，駐守烏坵的海軍陸戰隊原定於去年獲得1套，憲兵則計畫在今年獲得1套。

陸軍自去年4月首度以9億8800萬元招標此案，但招商過程並不順遂，軍方去年8月1日宣告無法決標後，陸軍接續在8月5日第二度公告招商，卻仍於去年10月21日宣布無法決標。陸軍去年10月21日接續進行第三度招標，同年11月21日截止投標。

干擾槍為國軍官兵反制無人機手段之一，但須仰賴更大型的系統強化成效。（資料照，軍聞社提供）據了解，有2家廠商響應陸軍第三度招商，並在軍方的安排下進行後續測試，相關結果有機會於近期出爐。由於全案迄今已延宕超過一年，軍方籌獲期程勢必會作出相對應調整。

有媒體近日報導，此案遭外界質疑放寬標準，且日前實施測試工作時，讓廠商手忙腳亂。陸軍昨（11）日表示，「無人機反制系統」概念性驗證及評分標準等，去年4月第一次招標文件公告後，迄今三次招標作業，皆未曾修改規格。相關資訊均公開於政府採購網，並由評選委員、專家學者及第三方公正單位，依據招標文件驗測項目，公平、公正評分，絕無放寬標準情形。

另對於無人機反制系統部署外離島，是否影響民航作業？陸軍表示，國軍依照外離島任務需求、無人機可能襲擾方向及周遭地理環境考量，選定無人機反制系統部署位置，當偵獲敵無人機具侵擾意圖時，才會實施干擾，並不會影響機場助導航及航管通信設備。

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