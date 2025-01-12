國軍檞樹飛彈已無作戰效益汰除 是否供美回購尚存討論空間

國軍最後一套檞樹飛彈將於今年內汰除。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍所屬「檞樹」防空飛彈已服役40年左右，最後一套系統將於今年內汰除，並由陸劍二、復仇者防空飛彈車等接替任務，陸軍表示，由於經檢討，檞樹飛彈「已無作戰效益」，因此將分批辦理汰除作業。至於是否循空軍「鷹式」飛彈模式供美國回購作為他用，軍方不置可否。

裝設於履帶車之上的檞樹防空飛彈，為國軍司職野戰防空重任的「前輩」，我國陸軍、海軍陸戰隊1986年、1987年先後引進檞樹飛彈，但隨著國造「陸劍二」防空飛彈等陸續服役後，陸戰隊已於前年汰除檞樹飛彈，陸軍43砲指部防空連則預計於今年內汰除最後一批檞樹飛彈，並由具備高機動性的復仇者防空飛彈車接替任務。

另外，海軍6艘康定級巡防艦亦掛載「海欉樹」防空飛彈，即為檞樹飛彈的艦射版，但由於以早期響尾蛇飛彈為基礎的檞樹飛彈家族，整體性能已較當代短程防空飛彈落後，且最大射程約6到8公里左右，因此，海軍正著手康定級艦性能提升案，以射程可觸及30公里的「海劍二」防空飛彈接替任務。

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海軍康定級巡防艦的B砲位裝設「海欉樹」防空飛彈（左上處），就是「檞樹」飛彈的家族成員。（資料照）至於檞樹飛彈的後續運用，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲日前接受本報訪問建議，國軍可在整體野戰防空需求下，先評估檞樹飛彈有無延壽價值，對於定點反制中共飛行器，仍具有一定作用；若國軍評估當前防空飛彈密度已足夠，亦可考慮封存檞樹飛彈，或者循軍售條款協請美國轉用。

針對汰除檞樹飛彈的考量，陸軍答覆本報詢問表示，考量M48A2檞樹飛彈系統服役40年左右，防空任務配合「陸劍二」飛彈系統獲裝接替，符合作戰實需；至於後續運用，陸軍檢討該裝備已無作戰效益，後續將分批辦理汰除作業。

空軍鷹式防空飛彈已於前年全數汰除，傳在美國牽線下，轉供烏克蘭使用。（資料照）國防部汰除軍備均依照「國軍無效裝備汰除作業規定」等辦法進行，各軍、兵種屬於軍品經管、無效裝備檢討汰除的實際作業單位，但汰除規劃與後續運用等，則屬國防部高司單位權責。對於後續是否循空軍「鷹式」飛彈模式供美國轉用，軍方對此不置可否。

空軍「鷹式」防空飛彈服役超過60年，2023年除役，但尚未銷毀的裝備在美國牽線下，已提供給美方，外傳後續供烏克蘭強化防空戰力，不過，軍方對這項軍事合作案細節，始終保持低調態度。國防部長顧立雄去年曾表示，若美國要求國軍將裝備移轉給美方，會依照相關規定行事，裝備交付美國後，再由美國自行決定如何處理。

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