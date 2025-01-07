汰除的陸軍檞樹飛彈仍有價值 學者：封存、轉用都可評估

海軍陸戰隊、陸軍的檞樹飛彈發射車，分別在前年、今年汰除。（資料照）

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「陸劍二」飛彈扛野戰防空重任 陸軍三大砲兵指揮部均已接裝

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍現役最後一批檞樹防空飛彈將於今年卸下防衛重任，並由復仇者飛彈車、陸劍二飛彈接手野戰防空任務。軍事學者蘇紫雲今（7）日受訪表示，考量中共對我無人機威脅增加，在新一代雷射、微波等反制武器到位前，軍方仍可評估有無延壽、封存的需要，或者亦可循軍售條款，協請美國轉用。

陸軍、海軍陸戰隊於1986年、1987年引進檞樹飛彈，隨著國造陸劍二防空飛彈等陸續服役後，陸戰隊已於前年汰除檞樹飛彈，陸軍43砲指部防空連則預計於今年間，汰除最後一批檞樹飛彈，並由具有高機動性的復仇者防空飛彈車接替任務。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照，記者劉宇捷攝）對於檞樹飛彈除役後的規劃，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪分析，我國檞樹飛彈多已服役超過35年，在中共持續形塑有人飛行器與無人機戰力的背景下，即使包括我國在內的先進國家，已陸續手研發雷射、微波等高效、價廉的無人機反制武器，但要等技術成熟、軍備正式接裝，可能至少還要5到10年的時間。

蘇紫雲說，檞樹飛彈對於偵測面積小、熱源甚微的無人機反制能力有限，但在整體野戰防空架構下，仍具有「點防空」的效益與價值。因為，我國向美國大量採購的人攜式「刺針」飛彈、NASAMS防空飛彈都尚未到位，檞樹飛彈仍足以適度補上戰力空缺。

蘇紫雲建議，國軍可在整體野戰防空需求下，先評估檞樹飛彈有無延壽價值，對於定點反制中共飛行器，仍具有一定作用；若國軍評估當前防空飛彈密度已足夠，亦可考慮封存檞樹飛彈，或者循軍售條款協請美國轉用。

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