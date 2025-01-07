見證檞樹飛彈最後輝煌 「末代連長」給讚：扮演新舊裝備過渡期要角

陸軍檞樹飛彈服役將近40年，圖為陸軍官兵2008年操作這款飛彈的情形。（資料照）

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陸軍服役40年檞樹防空飛彈今年全數告退 陸劍二丶復仇者無縫接軌

「陸劍二」飛彈扛野戰防空重任 陸軍三大砲兵指揮部均已接裝

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汰除的陸軍檞樹飛彈仍有價值 學者：封存、轉用都可評估

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍服役將近40年的最後一套檞樹短程防空飛彈，確定於今年卸下防衛重任，對於「老戰友」的勞苦功高，見證「檞樹」最後服役時光的陸軍43砲指部防空連連長劉上尉說，該型飛彈我國在新式飛彈系統研製、量產交付部隊運用過渡期間，扮演關鍵要角。

檞樹防空飛彈採用履帶車為儎台，陸軍自1986年引進，預計於今年將最後一套系統退出現役，一共服役將近40年；海軍陸戰隊則自1987年引進、2023年汰除，同樣用了36年，這一套服役超過三分之一世紀的軍備，曾經是我國地面部隊野戰防空要角。

國軍檞樹飛彈將悉數於今年功成身退。（青年日報提供）隨著陸軍三大軍團的砲兵指揮部陸續獲得陸劍二飛彈車、復仇者飛彈車，也宣告檞樹防空飛彈功成身退。擔任我國最後一任檞樹防空飛彈基層部隊主官的陸軍43砲指部防空連連長劉上尉表示，檞樹防空飛彈系統捍衛我國領空長達數十年光陰，也為我國在新式飛彈系統研製、量產交付部隊運用過渡期間扮演關鍵要角。

接替檞樹飛彈的復仇者飛彈車 將搭配蜂眼雷達





對於檞樹飛彈的性能特色，劉上尉說，檞樹防空飛彈系統使用M730系列履帶車載具，可有效克服地形障礙、具備涉水能力，有助於野戰部署運用，不過，國軍盱衡未來作戰景況，以城鎮、都市環境為主，未來將配發的復仇者防空飛彈系統，因以悍馬車為載具而有較高的機動性能，相信能持續發揮堅實防空能量，持續擔負捍衛領空重任。

陸軍43砲指部防空連連長劉上尉為國軍最後一個檞樹飛彈部隊基層主官。（青年日報提供）陸軍43砲指部防空連雷達班長林俊樑上士強調，檞樹防空飛彈系統所配備萊茲雷達（LAADS），搜索範圍達60公里，但僅具備方位、距離的二維偵測功能，後續在換裝復仇者防空飛彈系統後，其所具備蜂眼雷達具三維偵測功能，更具備自動接戰系統，可迅速縮短反應、接戰時間，有效提升部隊野戰防空能量。



林俊樑也說，面對檞樹防空飛彈系統即將汰除，他也由衷感謝「老戰友」捍衛國家安全，即便裝備持續更新，但守護國家安全的決心一本初衷、永誌不忘。

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