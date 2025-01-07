陸軍服役40年檞樹防空飛彈今年全數告退 陸劍二丶復仇者無縫接軌

以悍馬車為儎台、最大射程可達8公里復仇者防空飛彈發射車（如圖），將接替「檞樹」防空飛彈任務。（資料照，陸軍提供）

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汰除的陸軍檞樹飛彈仍有價值 學者：封存、轉用都可評估

〔記者涂鉅旻／台北報導〕在陸軍服役近40年的最後一套「檞樹」防空飛彈，確定於今年退出第一線，這款有效射程約6公里、採用履帶構型的短程防空老將，除了將由「陸劍二」飛彈接下中程野戰防空任務，短程防空則將由採用悍馬車底座、機動性更高的復仇者防空飛彈車接替。

檞樹飛彈自美國海軍AIM-9D「響尾蛇」防空飛彈改良而來，1969年至1997年在美軍服役，其於國軍服役歷史也相當悠久，陸軍自1986年引進履帶車載系統，海軍陸戰隊則於翌年獲得同型軍備，這款飛彈的有效射程約6公里、射高約3公里。

陸劍二防空飛彈的射程可達15公里，成為陸軍、海軍陸戰隊新一代野戰防空要角。（資料照） 檞樹飛彈採紅外線熱追蹤，具全天候作戰能力、射後不理、反應時間快等優點，先後歷經多次性能提升，其中包含加裝「敵我識別次系統」、「前視紅外線接收器（FLIR）」等項，提升我國野戰防空效能。

但缺點部分，軍媒今天發表專題文章陳述，隨著科技發展日新月異，檞樹防空飛彈系統採用的萊茲雷達（LAADS）僅具備方位、距離的二維偵測能力，且未具備自動接戰功能，僅能由雷達班以無線電傳遞方式將目標情資提供射手，由射手以手動、目視方式進行目標追瞄、鎖定，無法肆應未來作戰需求。

檞樹防空飛彈發射車將在今年全數功成身退。（青年日報提供）因此，國軍在多方考量下，海軍陸戰隊已於2023年汰除此飛彈，陸軍則於今年汰除最後一套系統。

至於檞樹飛彈汰除之後的戰力空缺，海軍陸戰隊確定由國造「陸劍二」防空飛彈遞補，陸軍則雙管齊下，由復仇者飛彈發射車、陸劍二飛彈等兩款防空系統，一同扛起野戰防空任務。復仇者飛彈發射車採用刺針飛彈，最大射程約8公里，且以悍馬車為儎台，機動性遠優於檞樹飛彈履帶車；「陸劍二」防空飛彈的射程達15公里，且仰賴「國防自主」優勢，後勤料件籌補相對單純。

我國海軍陸戰隊也曾經是檞樹防空飛彈的用戶，但已於2023年汰除。（資料照，取自海軍官方臉書）

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