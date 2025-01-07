「陸劍二」飛彈扛野戰防空重任 陸軍三大砲兵指揮部均已接裝

扮演地面部隊野戰防空重任的陸劍二防空飛彈實彈發射瞬間。（擷取自中科院Youtube影片）

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見證檞樹飛彈最後輝煌 「末代連長」給讚：扮演新舊裝備過渡期要角

陸軍服役40年檞樹防空飛彈今年全數告退 陸劍二丶復仇者無縫接軌

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汰除的陸軍檞樹飛彈仍有價值 學者：封存、轉用都可評估

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍各式軍備隨著對美軍購、國防自主陸續更新，服役近40載的檞樹防空飛彈將在今年功成身退。根據國防部規畫，藉由「海空戰力提升計畫採購特別預算案」產製的國造「陸劍二」防空飛彈，多數量產工作已經告段落，駐守北、中、南台灣的陸軍21、58、43砲指部，已陸續接裝獲得這款新一代野戰防空要角。

國軍自1986年引進檞樹防空飛彈系統，隨後於2001年起獲得裝載刺針飛彈的復仇者飛彈發射車，二者相互搭配下，成為近20年地面部隊野戰防空的關鍵角色。不過，這二款飛彈的射程皆低於10公里，需要射程更長的飛彈補上防空火力空缺，因此，國軍在「天劍二型」飛彈的基礎上，研製射程約15公里的「陸劍二」飛彈，自2019年起編列跨年度公務預算，一共採購6套接戰管制系統與相位陣列雷達系統、29套發射載具與246枚飛彈，一共斥資143億餘元。

陸軍三大軍團砲兵指揮部皆已換裝陸劍二防空飛彈，遂行野戰防空任務。（資料照）隨後，政府考量中共敵情威脅遽增，因此國軍自2022年起將「陸劍二」防空飛彈採購案預算，改納「海空戰力提升計畫採購特別預算案」之中。根據該預算特別條例內容陳述，全案自2022年至2026年的預算約89億餘元，其中73億餘元已於去年以前執行完畢，顯見全案多數量產工作已告一段落。

「陸劍二」防空飛彈已陸續在第一線部隊服役，首批國造陸劍二飛彈系統於2022年交付陸軍，駐守北、中、南台灣的陸軍六軍團21砲指部、十軍團58砲指部、八軍團43砲指部，皆已陸續換裝陸劍二飛彈，至此「長江後浪推前浪」，檞樹防空飛彈系統已分批汰除，最後一個操作檞樹防空飛彈的單位，將於今年換裝復仇者飛彈系統，象徵檞樹飛彈正式解甲歸田。

陸軍所屬最後一套檞樹防空飛彈今年功成身退。（資料照，記者吳哲宇製圖）「陸劍二」飛彈射程約15公里，採用慣性、資料鏈作為中途導引，並以主動雷達導引模式進行終端導引，一輛發射車至多可搭載4枚飛彈，並與中科院研製的CS/MPQ-90「蜂眼」雷達密切搭配，可擊殺敵軍飛行器、無人機、巡弋飛彈。

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