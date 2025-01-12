根本被當炮灰！ 北韓戰俘口供揭參戰慘況

北韓戰俘供稱，在戰鬥中北韓兵力損失慘重，自己4至5天無法吃喝，最後被俘。（圖擷取自烏克蘭總統澤倫斯基「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基宣布，烏軍活捉2名北韓士兵，目前2人正接受烏克蘭安全局（SBU）審訊，由於他們只會說韓語，在南韓派往烏克蘭的國家情報院口譯合作下進行審訊，北韓戰俘也曝光他們被迫參戰下的慘況。

據《韓聯社》報導，這2名士兵出生於2005年和1999年，分別自2021年和2016年起在北韓武裝部隊服役，1名北韓戰俘供稱，他在去年秋天抵達俄羅斯，當初他以為自己是被派往俄羅斯接受訓練，而非參加戰鬥，抵達俄羅斯後，才知道自己要上前線，北韓部隊只和俄軍進行一週訓練，就被部署在戰場上。

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北韓戰俘供稱，北韓兵力在戰鬥中損失慘重，自己4至5天無法吃喝，最後被俘；另1名北韓戰俘自稱是狙擊手，不過他由於下巴受傷而無法說話，因此審訊時將答案寫在紙上。

澤倫斯基指出，未來這2名北韓戰俘將會被送往基輔，且烏克蘭安全局也將允許媒體與這2名士兵接觸，「全世界都需要了解目前正在發生的真相」。

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