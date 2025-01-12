自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

根本被當炮灰！ 北韓戰俘口供揭參戰慘況

2025/01/12 11:34

北韓戰俘供稱，在戰鬥中北韓兵力損失慘重，自己4至5天無法吃喝，最後被俘。（圖擷取自烏克蘭總統澤倫斯基「X」）北韓戰俘供稱，在戰鬥中北韓兵力損失慘重，自己4至5天無法吃喝，最後被俘。（圖擷取自烏克蘭總統澤倫斯基「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基宣布，烏軍活捉2名北韓士兵，目前2人正接受烏克蘭安全局（SBU）審訊，由於他們只會說韓語，在南韓派往烏克蘭的國家情報院口譯合作下進行審訊，北韓戰俘也曝光他們被迫參戰下的慘況。

據《韓聯社》報導，這2名士兵出生於2005年和1999年，分別自2021年和2016年起在北韓武裝部隊服役，1名北韓戰俘供稱，他在去年秋天抵達俄羅斯，當初他以為自己是被派往俄羅斯接受訓練，而非參加戰鬥，抵達俄羅斯後，才知道自己要上前線，北韓部隊只和俄軍進行一週訓練，就被部署在戰場上。

北韓戰俘供稱，北韓兵力在戰鬥中損失慘重，自己4至5天無法吃喝，最後被俘；另1名北韓戰俘自稱是狙擊手，不過他由於下巴受傷而無法說話，因此審訊時將答案寫在紙上。

澤倫斯基指出，未來這2名北韓戰俘將會被送往基輔，且烏克蘭安全局也將允許媒體與這2名士兵接觸，「全世界都需要了解目前正在發生的真相」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中