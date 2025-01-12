美「重返亞洲」戰略4年有成 川普回歸或添變數

美國海軍卡爾文森號和林肯號2支航空母艦打擊群，以及兩棲突擊艦艾塞克斯號為主的戰備艦隊（ARG）和兩棲突擊艦美利堅號遠征打擊群，2022年1月25日在菲律賓海和日本直升機護衛艦日向號等舉行聯合演習，場面壯觀。（取自美國太平洋艦隊臉書）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部推動「重返亞洲」（pivot to Asia）戰略近4年有成，但隨著川普再度當選總統，這項政策能否延續引發關注。根據美國軍事媒體《Defense News》最新報導指出，現任總統拜登政府任內積極深化與印太盟邦關係，但面臨軍備供應不足等內部挑戰。

報導提及，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2021年7月首訪菲律賓，成功挽救一項攸關美軍區域部署的重要協議。當時菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）威脅終止《訪問部隊協議》（Visiting Forces Agreement, VFA），但在奧斯汀展現誠意後改變態度。

這場成功會晤，標誌著美國接下來4年「轉向亞洲」策略的開端，奧斯汀此後又11次訪問該區域，在美國與中國的競爭中扮演重要角色。他見證了美國在印太地區核心盟友的領導人更迭，並在支持烏克蘭和以色列之間分身乏術。更重要的是，他始終需要面對日益強大且躁動不安的中國軍隊。

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美方警覺中國快速擴軍，美國印太司令部司令戴維森上將（Adm. Phil Davidson）2021年初在國會聽證會上示警，中國可能在2027年前具備武力犯台能力。為因應挑戰，拜登政府制定深化盟邦關係、擴大軍事部署，並強化國防工業的全面戰略。其中，五角大廈推動「複製者」（Replicator）計畫，旨在加速無人機的開發與部署。

中國在南海的強硬作為反助美國凝聚區域夥伴。美方推動美日印澳「四方安全對話」（Quad）升級，促成日韓關係解凍。2021年更與英澳達成「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，首度分享核動力潛艦技術，展現對盟邦新態度。此外，美國也同意出售戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missiles）給日本，作為調整對盟友態度的例證。

美國近年大幅增加在印太地區的軍事據點，包括菲律賓、澳洲北部、巴布亞紐幾內亞和日本等地，然而，美國本身軍備供應卻面臨挑戰，智庫評估若爆發衝突，美軍長程飛彈可能一週內告罄。

去年夏季，奧斯汀與中國國防部長董軍在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間會晤，就台海、南海等議題交鋒。澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）認為，美國近年對印太的重視程度「極佳」，但多國擔憂川普勝選可能改變現況。前美國國安會官員坦言，若新政府改變對亞洲盟邦態度，現有戰略恐將瓦解。

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