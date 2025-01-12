整軍備戰並預判敵情 唐華上將要海軍整體防衛構想體制化、準則化

海軍日前於「114年國軍春節加強戰備」期間，派遣光華六號飛彈快艇等實施緊急出港、戰術機動攻擊演練。（資料照，記者塗建榮攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍肆應中共軍事與灰色地帶手段愈趨積極，海軍司令唐華上將日前主持「1月份軍務會報」時即向海軍官兵耳提面命，要求官兵了解全般作戰概念，熟稔「任務型交戰規則」（ROE）；他也提到，「海軍整體防衛構想」（ODC）、「戰場環境情報整備」（IPOE）都須體制化、準則化，才能系統性地持續運作。

交戰規則（ROE）是國防部去年「漢光40號」實兵演習的驗證重點，也就是讓官兵了解於戰爭時期，遵循戰場指揮官的命令，並擁有使用武力自衛的權力，但對於動用武力交戰、可保護對象等，都有進一步的律定。且由於各部隊的任務屬性、作戰環境都不同，因此交戰規則的內容也有所區別。

根據《青年日報》今（12）日報導，唐華在日前主持「1月份軍務會報」時，即提到官兵應該要熟稔「任務型交戰規則（ROE）」，並且了解全般作戰概念。他也在這場會議之中提到，海軍未來亦須將「海軍整體防衛構想」（ODC）、「戰場環境情報整備」（IPOE）體制化、準則化，方能系統性持續運作。

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海軍司令唐華（左）與前總統蔡英文（右）去年參與沱江級巡邏艦後續艦交艦儀式。（路透社檔案照）對於唐華所述，知情官員解釋，「戰場環境情報整備」（IPOE）是種掌握、預判敵軍可能行動的先期情報工作，仰賴逐漸累積的情報資料庫，徹底分析敵軍的意圖、手法、部署位置、可能鎖定我方的標的、進犯我方的進逼方式，以及敵軍的強項、弱點等，可說是剖析我軍、敵軍與整體作戰環境的關鍵。

至於「整體防衛構想」（ODC）則是前參謀總長李喜明等人倡議的概念，致力於分析敵情威脅、未來戰爭型態，如何規劃「創新／不對稱作戰」的方式。雖然國軍近年較少提到此用語，但官員表示，這只是用語不同，國軍的防衛作戰概念都有連貫性。

《青年日報》報導也提到，唐華提及，人才培育攸關建軍備戰戰力，海軍官校應以航輪兼修方式，落實人才培育，使畢業學生具備投入軍旅所需專業能力，為海軍戰力奠定基石。此外，海軍全體官兵務必了解未來戰略概念，持恆落實戰備訓練，強化後勤支援作戰量能，戮力達成各項任務目標。

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