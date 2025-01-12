不只用錢財、美色 債務脅迫、網路勾連也成中共滲透我國手段

航特部軍士官洩密共諜案宣判，涉案人謝秉成（右圖起）、蕭翔云、康奕彬、謝孟書、何信儒均被判刑。（資料照，記者塗建榮攝，本報合成）

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遭起訴共諜4年多3倍！ 國安局示警：中共欲勾結黑幫發展武裝內應

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局今（12）日公布「共諜案滲透手法分析」報告，分析中共意圖滲透、吸收我方人士成為共諜的樣態與手段。值得注意的是，隨著科技與時代演進，且中共意欲吸收對象不只我國軍人，除了國軍曾示警的「抓把柄、撒大錢、用美色」手段，國安局報告也提到「以退拉現、網路勾連、債務脅迫」等，也是主要手法。

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國防部現役軍人由於常接觸軍事機密，因此被中共視為高價值吸收目標，國防部曾在2016年、2017年間反覆示警，中國藉由「抓把柄、撒大錢、用美色」等手段吸收共諜，例如前陸軍少將羅賢哲就是一個指標性案例，羅在駐外期間，被中國情報人員拍攝不雅照，藉此脅迫利誘其洩密，返台後被法院判處無期徒刑。

台北地檢署2023年指揮警調破獲共諜組織，依涉犯國家安全法聲押禁見魯紀賢（右一戴眼鏡）、林明慧（左一）、林姿穎（中）、常德隆、李得勝等5人。（資料照，記者陳志曲攝）而中共吸收我方人員不僅限於現、退役軍人，國安局報告指，包括政府機關與民間協會也是吸收對象。這份報告整理，中共滲透網絡可分為3層關係，第一層為中共國安、情工與統戰部門，透過第二層的黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體及民間社團等5種管道，鎖定我國現役軍人、退役軍人、政府機關與親中組織等4種對象。目的在於竊取機密、發展組織、建立內應與介入選舉。

至於手段部分，國安局報告也提到，主要以「以退（役）拉現（役）」、「網路勾連」、「金錢利誘」與「債務脅迫」為主。

不過，國安局也提到，我國去（2024）年破獲涉案人數達23人的共諜網絡，並有判處有期徒刑達 20 年共諜案例。近年共諜案件偵破，得力於國軍官兵及民眾提供檢舉線索，方能起案偵辦，「顯示國人保防安全意識大幅提升」。國安局今日公布「共諜案滲透手法分析」報告，分析中共意圖滲透、吸收我方人士成為共諜的樣態與手段。（擷取自國安局「共諜案滲透手法分析」報告）

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