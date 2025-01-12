最快4秒射1發！ 以色列「投石索」120公厘迫擊砲要到英國試水溫

埃爾比特系統公司（Elbit Systems）研製的「投石索」120公厘迫擊砲射速快、可裝設於多種機動平台等優點，今年將試圖向英國陸軍推銷這款系統。（取自埃爾比特系統公司網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列國防產業發展蓬勃，並持續向其他國家推銷各式軍備。根據外國軍聞網站報導，由以色列埃爾比特系統公司（Elbit Systems）研製的「投石索」120公厘迫擊砲具備射速快、可裝設於多種機動平台等優點，最快每4秒就可以發射一發砲彈。該公司今年將向英國陸軍推銷這款系統，盼促進與英國的跨國工業合作。

外國軍聞網站《Defense Blog》10日報導，埃爾比特系統公司研製的「投石索」（Sling），是一款採用120公厘迫擊砲的自動化系統，其採用整合試射控系統與快速架設機制，使其可在30秒至1分鐘左右完成部署、撤離現場；且其可裝設於多種陸上四輪儎台，包括悍馬車、英國的「財狼」（Jackal）四輪甲車，甚至是其他四輪貨卡。

據報導所述，「投石索」迫擊砲系統可採用射程約7公里的一般砲彈，或者精度較高的「導引多用途彈藥」（GMM），最大射速可達每分鐘16發，等於不到4秒鐘就可以射擊一發砲彈，即使是連續射擊狀態下，每分鐘射速也可達3至4發，可有效打擊在固定陣地或者移動中的敵軍。

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「投石索」迫擊砲系統現已獲美國、丹麥、羅馬尼亞、西班牙等國使用，報導陳述，埃爾比特公司也計畫今年將向英國陸軍展示這套系統，期望能使英國地面部隊戰力獲得提升，同時也期待與英國促成工業合作契機。

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