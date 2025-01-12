川普喊話北約軍費增至GDP的5％ 波蘭第一個表態支持

波蘭國防部長柯席尼亞克－卡密希表示，支持北約各國依川普所說，將軍費支出提高至佔GDP的5％。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕即將上任的美國準總統川普要求北大西洋公約組織（NATO）成員國，將國防預算提高至佔國內生產毛額（GDP）的5％，讓各國備感壓力。英國《金融時報》12日指出，目前國防預算佔比領先北約各國的波蘭，第一個站出來力挺川普，但稱其他國家可能需要10年才能達到目標。

波蘭今年的國防預算預計佔GDP的4.7％，不僅是北約32國中最高者，距離川普訂下的5％目標更僅一步之遙。國防部長柯席尼亞克－卡密希（Wladysław Kosiniak-Kamysz）表示，波蘭可以成為川普提出的這項挑戰，與該挑戰在歐洲國家實施中間的跨大西洋橋樑。

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柯席尼亞克－卡密希坦言，新目標對北約國家來說是「一個重要的警鐘」，加以實現還需要10年，「但我認為他（川普）不應該因為設定一個非常雄心勃勃的目標而受到批評，否則將會有一些國家繼續爭論是否真的需要更多軍事支出」。

在本月重返白宮之前，川普向北約成員國施加增加軍費的壓力，因為北約32個成員國中，目前只有23國達到2％的支出目標，其中有8國低於2％，包括克羅埃西亞、葡萄牙、義大利、加拿大、比利時、盧森堡、斯洛維尼亞，最低的是西班牙，國防預算僅佔GDP的1.28％。

在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，波蘭的國防預算增加1倍，採購數十億美元武器，大部分來自美國和南韓。柯席尼亞克－卡密希表示，波蘭靠近俄國，「我們別無選擇，我們在地圖上的位置使得軍事投資和採購裝備是必要的」。

由於波蘭自元旦起擔任為期6個月的歐盟輪值主席國，華沙當局希望藉此機會，說服其他成員國從下一個共同預算中撥出1000億歐元用於國防。柯席尼亞克－卡密希指出，歐盟有能力重新分配資金，他的首要任務是確保未來幾年撥出1000億歐元用於國防，將對8000億歐元疫後復甦基金中尚未使用的金額進行重新分配。

柯席尼亞克－卡密希計畫13日在華沙與德、法、義、英等國防長開會時簡介波蘭的構想，「如果我們有能力在COVID-19疫情後負債重建，我們就一定能找到資金來保護自己免受戰爭的影響。我知道這不是所有人都認同的觀點，但波蘭有不同的觀點。我們需要記住，一些歐洲大國的觀點並不總是正確，甚至對俄國來說，他們的觀點是錯的」。

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