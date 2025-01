如何處置北韓戰俘？ 澤倫斯基欲交還金正恩 望促成換俘

澤倫斯基表示,他準備將北韓戰俘交給北韓領導人金正恩,希望能藉此從俄羅斯換回烏克蘭戰俘。(路透)

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基11日宣布烏軍特種部隊擄獲北韓士兵,澤倫斯基公開兩人照片,並表示他們正接受烏克蘭安全局(SBU)審訊。澤倫斯基12日表示,他準備將北韓戰俘交給北韓領導人金正恩,藉此從俄羅斯換回烏克蘭戰俘。

綜合外媒報導,澤倫斯基12日在社群媒體「X」上發文指出,如果金正恩能夠安排換回在俄羅斯遭到俘虜的烏克蘭戰士,那烏方就會準備移交北韓戰俘。澤倫斯基強調,近日首度俘虜北韓士兵,未來可能會俘虜到更多北韓士兵,「烏軍俘虜到更多北韓兵只是時間問題而已」。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基提到,在兩名北韓士兵中,一人想留在烏克蘭,另一人想回到北韓,澤倫斯基說:「對於不想回國的北韓士兵而言,(烏克蘭)可能會提供其他選項,如果他們表達想要用韓語講訴身歷這場戰爭真相、進而促進和平,就能得到這樣的『機會』。」

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC