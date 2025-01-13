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如何處置北韓戰俘？ 澤倫斯基欲交還金正恩 望促成換俘

2025/01/13 08:17

澤倫斯基表示，他準備將北韓戰俘交給北韓領導人金正恩，希望能藉此從俄羅斯換回烏克蘭戰俘。（路透）澤倫斯基表示，他準備將北韓戰俘交給北韓領導人金正恩，希望能藉此從俄羅斯換回烏克蘭戰俘。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基11日宣布烏軍特種部隊擄獲北韓士兵，澤倫斯基公開兩人照片，並表示他們正接受烏克蘭安全局（SBU）審訊。澤倫斯基12日表示，他準備將北韓戰俘交給北韓領導人金正恩，藉此從俄羅斯換回烏克蘭戰俘。

綜合外媒報導，澤倫斯基12日在社群媒體「Ｘ」上發文指出，如果金正恩能夠安排換回在俄羅斯遭到俘虜的烏克蘭戰士，那烏方就會準備移交北韓戰俘。澤倫斯基強調，近日首度俘虜北韓士兵，未來可能會俘虜到更多北韓士兵，「烏軍俘虜到更多北韓兵只是時間問題而已」。

澤倫斯基提到，在兩名北韓士兵中，一人想留在烏克蘭，另一人想回到北韓，澤倫斯基說：「對於不想回國的北韓士兵而言，（烏克蘭）可能會提供其他選項，如果他們表達想要用韓語講訴身歷這場戰爭真相、進而促進和平，就能得到這樣的『機會』。」

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