德陸軍將擴編一個「師」 專責關鍵設施防禦

外媒報導德國聯邦國防軍上週證實將成立一個國土安全師，專責德國領土防禦工作，由陸軍統籌指揮，初步規劃為6000人，之後將進一步擴大，以應對區域及國際安全情勢變化。（圖取自德國聯邦國防部網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導德國聯邦國防軍上週證實將成立一個國土安全師（homeland security army division）專責德國領土防禦工作，由陸軍統籌指揮，初步規劃為6000人，之後將進一步擴大，以應對區域及國際安全情勢變化。

「德國之聲」報導，該項計畫預計4月生效，將陸軍2萬人的師級單位從3個增加至4個，但不會影響德軍18萬現役人數規模；新成立的國土安全師人員來自現役與後備役部隊，主要負責確保境內港口、鐵路與後勤補給線等關鍵基礎設施，與軍事相關設施安全。

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報導指出，德國目前設有國土安全部隊，成員為後備役人員，由德國各邦指揮，且任務能力有限。新計畫將各邦的國土安全部隊統合進陸軍師，初步規劃為6000人，之後將進一步擴大，可有效精簡指揮結構。待國土保安師編組完成後，目前部署在境內的其他陸軍師，可能將派駐東歐北約國家，協助盟邦抵禦外部潛在威脅。

報導指出，俄羅斯侵略烏克蘭後，歐洲安全情勢面臨巨大變化，北約也處於冷戰以來最高警戒狀態。一旦北約與俄羅斯發生衝突，德國將成重要後勤樞紐，數萬名來自美國等北約盟邦部隊料從北海港口抵達，途經德國向東翼部署。德國防長佩斯托瑞斯去年4月即宣布，啟動軍事改革，包含設立「作戰軍事司令部」，簡化指揮管制程序，強化決策效率等措施，以應對俄國對北約與歐洲的威脅。

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