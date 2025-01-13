美製V-BAT無人機部署烏克蘭 助毀俄軍飛彈系統

美國北卡羅來納州博格陸戰隊輔助著陸場（Marine Corps Auxiliary Landing Field）2023年3月進行V-BAT無人機演習後的畫面。（圖：美國陸戰隊）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》12日報導，美國科技公司「盾牌人工智慧」（Shield AI）證實其V-BAT垂直起降無人機，已於2024年部署至烏克蘭，並在戰場環境中進行了測試，包括其在電子干擾（electronic warfare, EW）環境下的表現。

「盾牌人工智慧」在其年度總結中指出，該公司於2024年6月向烏克蘭交付了首批V-BAT無人機，公司開發人員亦隨同前往進行實地評估。報告指出，在包含全球衛星定位系統（GPS）與通訊干擾的戰場環境下，V-BAT無人機完成了相關測試。

「盾牌人工智慧」表示：「在烏克蘭，V-BAT展現出反制電子干擾的韌性，在嚴苛的環境下表現出自主性，並在GPS與通訊受到干擾的情況下，完成了長續航、長時間的情報、監視與偵察（ISR, 簡稱情監偵），以及標定目標任務。」

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V-BAT無人機赴烏克蘭， 執行標定俄軍防空系統任務。（圖：Shield AI）該公司的報告提及，V-BAT無人機參與了一次標定俄羅斯SA-11山毛櫸-M1（Buk-M1）機動防空飛彈系統的任務。烏克蘭軍隊隨後使用「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）摧毀了該目標。

「盾牌人工智慧」已在全球交付約250架V-BAT無人機，均於其位於美國德州達拉斯（Dallas, Texas）的工廠製造。V-BAT的用戶包含美國特種作戰司令部、美國陸戰隊（U.S. Marine Corps）以及美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard），美國海岸防衛隊預計將於2025年接收首批V-BAT無人機。

V-BAT具備垂直起降能力與長續航飛行性能，並可因應電子干擾環境。該公司表示，V-BAT 已被多個軍事單位用於汰換老舊的情監偵平台，並建立新的無人機計畫。該公司指出，隨著全球各國軍隊持續採用無人機執行情監偵和作戰任務，V-BAT在烏克蘭的表現，證明了其在嚴苛衝突地區的實用性與韌性。

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