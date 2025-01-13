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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

南韓國情院助烏軍審訊2北韓兵 其中1人想留在烏克蘭

2025/01/13 13:59

烏軍特種部隊俘虜了2名北韓士兵，2人正接受烏克蘭安全局審訊，左方北韓士兵表示有意留在烏克蘭。（圖擷取自澤倫斯基「X」，本報合成）烏軍特種部隊俘虜了2名北韓士兵，2人正接受烏克蘭安全局審訊，左方北韓士兵表示有意留在烏克蘭。（圖擷取自澤倫斯基「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基11日宣布，烏軍特種部隊擄獲2名北韓士兵，並公開2人照片，澤倫斯基12日在社群媒體「X」公布北韓士兵接受烏克蘭安全局（SBU）審訊的影片，其中有一名北韓士兵表示想留在烏克蘭。

根據南韓《韓聯社》報導，被烏克蘭俘虜的2名北韓士兵，分別出生於1999年及2005年，2人都不會說英語、烏克蘭語或俄語，因此烏克蘭安全局審訊時，是經由南韓國家情報院（NIS）的協助下，以韓語進行問話。

手上包著繃帶的北韓士兵表示，他並不知道自己被部署至對烏克蘭作戰的戰場上，只提到指揮官對他們說「我們將進行實戰強度的訓練」，他從今年1月3日起就在前線。北韓士兵說，當他看到他的同袍死亡之後，他就躲在防空洞裡，並在1月5日受傷。

在審訊過程中，這位士兵用韓文詢問「烏克蘭人是不是都是好人」？翻譯則回答：「烏克蘭是個居住的好地方。」北韓士兵停頓片刻後說：「我想住在這裡。」隨後翻譯再度詢問，是否想回北韓？北韓士兵提到，如果他需要回去北韓，他會回去，但如果有機會待在烏克蘭，他就會待在烏克蘭。

另外一位下巴纏著繃帶、無法正常說話的北韓士兵，透過簡單問話及筆談表示，他的父母並不知道他人在哪裡，當翻譯詢問他「是否想返回北韓」時，這名士兵點頭回應。

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