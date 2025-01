南韓國情院助烏軍審訊2北韓兵 其中1人想留在烏克蘭

烏軍特種部隊俘虜了2名北韓士兵,2人正接受烏克蘭安全局審訊,左方北韓士兵表示有意留在烏克蘭。(圖擷取自澤倫斯基「X」,本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基11日宣布,烏軍特種部隊擄獲2名北韓士兵,並公開2人照片,澤倫斯基12日在社群媒體「X」公布北韓士兵接受烏克蘭安全局(SBU)審訊的影片,其中有一名北韓士兵表示想留在烏克蘭。

根據南韓《韓聯社》報導,被烏克蘭俘虜的2名北韓士兵,分別出生於1999年及2005年,2人都不會說英語、烏克蘭語或俄語,因此烏克蘭安全局審訊時,是經由南韓國家情報院(NIS)的協助下,以韓語進行問話。

手上包著繃帶的北韓士兵表示,他並不知道自己被部署至對烏克蘭作戰的戰場上,只提到指揮官對他們說「我們將進行實戰強度的訓練」,他從今年1月3日起就在前線。北韓士兵說,當他看到他的同袍死亡之後,他就躲在防空洞裡,並在1月5日受傷。

在審訊過程中,這位士兵用韓文詢問「烏克蘭人是不是都是好人」?翻譯則回答:「烏克蘭是個居住的好地方。」北韓士兵停頓片刻後說:「我想住在這裡。」隨後翻譯再度詢問,是否想回北韓?北韓士兵提到,如果他需要回去北韓,他會回去,但如果有機會待在烏克蘭,他就會待在烏克蘭。

另外一位下巴纏著繃帶、無法正常說話的北韓士兵,透過簡單問話及筆談表示,他的父母並不知道他人在哪裡,當翻譯詢問他「是否想返回北韓」時,這名士兵點頭回應。

