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美軍「下一代攔截彈」測試有新進展！ 諾格MBRV-11靶彈助攻

2025/01/13 12:55

諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）洲際彈道飛彈（ICBM）靶彈的概念圖。該公司開發的新型MBRV-11靶彈將於2027年進行首次飛行測試，用於驗證美國「下一代攔截彈」的性能。（圖：Northrop Grumman）諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）洲際彈道飛彈（ICBM）靶彈的概念圖。該公司開發的新型MBRV-11靶彈將於2027年進行首次飛行測試，用於驗證美國「下一代攔截彈」的性能。（圖：Northrop Grumman）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，美國軍工巨擘諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）宣布，其為美國國防部飛彈防禦局（MDA）開發的「改良型彈道重返載具-11」（Modified Ballistic Re-Entry Vehicle-11, MBRV-11）靶彈已進入測試準備階段，預計2027年進行首次飛行測試。該靶彈將用於測試「下一代攔截彈」（Next Generation Interceptor, NGI）的性能，以提升美國的飛彈防禦能力。

MBRV-11的研發進度相當迅速，在獲得合約僅16個月後，便於2024年10月完成了「關鍵設計審查」（Critical Design Review, CDR）。為加速開發時程，諾格公司採取了創新的做法，將「系統需求審查」（System Requirements Review, SRR）與「初步設計審查」（Preliminary Design Review, PDR）合併進行。此舉展現了諾格與MDA之間的緊密合作，以及因應日益升高的國防需求的決心。

諾格公司靶彈計畫主任赫德（Robin Heard）表示：「MBRV-11專案是我們與MDA合作開發新計畫的一個範例轉移。我們憑藉深厚的任務經驗，精簡開發流程，以滿足客戶對早期作戰能力的需求。」

MBRV-11採用模組化設計，由一個基礎載具和四個可選配的升級套件組成，使其能靈活因應不同的任務需求。這款靶彈可以搭載於中程彈道飛彈（IRBM）或洲際彈道飛彈（ICBM）平台上，模擬複雜的威脅，藉此測試NGI的性能。目前諾格已獲得5輛MBRV-11載具的合約。

除了MBRV-11之外，諾格公司也負責升級IRBM和ICBM的靶彈載具，這些工作皆屬於MDA「整合總體測試計畫」（IMTP）的一部分，進一步鞏固了諾格在飛彈防禦測試領域的端到端供應商的領導地位。自2011年至今，諾格已交付25枚各型靶彈，成功支援了10次飛彈防禦系統測試，展現其在先進航電、固態火箭發動機等領域的深厚實力。

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