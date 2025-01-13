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北韓在烏戰場傷亡3000人 傳士兵不願被俘引爆手榴彈自決
綜合南韓媒體報導，從在烏克蘭陣亡的北韓士兵身上搜獲筆記本，內容提到北韓當局要他們不能被俘，被俘前要自決。圖為被烏克蘭俘虜的北韓士兵。（圖擷取自烏克蘭總統澤倫斯基「X」）〔即時新聞／綜合報導〕南韓國家情報院（NIS）表示，根據情報顯示，派往烏俄戰爭的北韓部隊，估計已有逾3000人傷亡，其中有300人死亡、2700多人受傷，從陣亡北韓士兵身上搜到的筆記本提到，北韓當局要他們不能被俘，被俘前要自決；烏軍也證實北韓士兵在被俘前，引爆手榴彈的案例。
綜合南韓媒體報導，南韓國家情報院今（13）日表示，參戰的北韓部隊傷亡估已逾3000人，其中300人死亡、2700多人負傷，造成如此大的傷亡主因，是他們缺乏對現代戰爭的了解，包含對遠程無人機進行無意義射擊，以及在沒有後方火力支援下的正面突擊。
據報導，陣亡的北韓士兵身上搜到的筆記本內容提及，北韓當局下令他們不能被俘，烏克蘭方面證實，1名北韓士兵在面臨被烏軍俘虜的危險時，高喊「金正恩將軍」，並掏出手榴彈引爆自決的狀況。
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國家情報院也提到，北韓民間已經在流傳士兵前往俄羅斯參戰的消息，士兵家屬紛紛表達擔憂，並自嘲他們是「奴兵和炮灰」，也傳出北韓當局提供食物與生活必需品給士兵家屬。
國家情報院認為，預計北韓目前將重點關注透過向俄羅斯提供額外武器支援，以及向俄羅斯派遣部隊來確保軍事和經濟利益，預估金正恩今年上半年可能會出訪俄羅斯。