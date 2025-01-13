軍武百科》5秒灑1.2萬公升水 美軍8架C-130「滅火機」力阻洛城野火

圖為美國空軍後備司令部的C-130H型運輸機、為加裝MAFFS模組化滅火系統的專門機型，隸屬第302空運聯隊第731中隊。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕常年氣候乾燥的美國加州洛杉磯近期火勢未見趨緩，在地方政府束手無策下，已請求其他民用、軍用飛機支援救災；美軍北方司令部（USNORTHCOM）近日宣布，現已出動4支中隊的8架C-130H/J運輸機，透過加裝專門的噴灑裝置，可在5秒內釋放1萬2700公升水，力求盡快消滅這場「新年大火」，以免造成更多人、財損失。

美軍北方司令部9日發布新聞稿指出，這8架C-130H/J型機分別來自4州，其中6架分別隸屬加州、內華達州、懷俄明州的空軍國民兵第146、192、187空運中隊；另有2架同型機是自科羅拉多州派遣、隸屬美國空軍後備司令部（Air Force Reserve Command, AFRC）的第731空運中隊。

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模組化空中滅火系統（MAFFS）可在5秒內釋放逾1萬1350公升、約當1萬2700公斤的水或阻燃劑，並在20分鐘內於基地完成二次整補並升空，擁有相當的滅火任務支援效率。（美軍DVIDS網站）

這8架趕赴加州救災的「大力士」（Hercules）運輸機，其搭載的「模組化空中滅火系統」（Module Airborne Fire Fighting Systems, MAFFS），可以不經由構改，直接安裝於機體，單次可攜行3000加侖（約1萬1356公升）、相當於2萬8千磅（約1萬2700公斤）的水或阻燃劑（retardant），並在5秒內完全釋放，返回基地後更能在20分鐘內二度整補，再次升空執行任務。

圖為機身編號9、隸屬內華達州空中國民兵第152空運聯隊的C-130H運輸機，去（2024）年正於加州的綠色山谷執行任務訓練。（美軍北方司令部官網）

由於美國境內部分林區受乾燥氣候影響，偶爾會發生自燃大火，美國國防部1971年起便與美國農業部林業局（U.S. Forest Service, USDA）合作制定相關規範，並編制常備空中兵力支應；值得一提的是，這批C-130型機滅火時，必須維持在僅僅150呎（45.72公尺）的高度超低空飛行，因此，擔綱MAFFS任務的飛行員不只要受訓，還得年年複訓，凸顯這項工作所需的技術門檻相當高。

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