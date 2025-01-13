講武堂》趙宥翔：中共不斷吸收、滲透之省思

共諜吸收軟硬兼施，趙宥翔認為，中共策反國軍人員，是打擊軍隊士氣及美國對臺信任，讓美國感覺軍售我國武器裝備可能存在疑慮（被中共情報給竊取），即中共用正規的制裁無法阻止美國對我軍售。（美聯社資料照）

趙宥翔（現役空軍中校）

（原文刊載於國防安全研究院2025年1月13日即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

退輔會主委嚴德發1月10日接受自由時報專訪提出，面對中共與日俱增威脅，我國軍人要堅定愛國信念，才能爭取話語權；榮民諸多的犧牲奉獻，才成就現今的民主自由與安樂生活，「我想勉勵退伍軍人，不要對不起老前輩們，要飲水思源」。



中共近年藉由軍事搭配非軍事手段對我文攻武嚇，其態樣及頻率逐年攀升，致使我國政府各部會承受莫大壓力，藉由多重手段意圖吸收、拉攏我國各行各業的國人，甚至是現役、退役軍人從事情報提供或危及國安之相關資料，近來更傳出有退伍軍人遭中共吸收組成「狙擊隊」作為內應，引發各界譁然。上情問題屢見不鮮，分析如下：



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人員吸收之意圖，詭譎且軟硬兼施

孫子兵法：「故用間有五：有鄉間、有內間、有反間、有死間、有生間。」中共深知保衛我臺澎金馬的屏障為我國軍部隊，也是它不能跨越台灣海峽的最大障礙。因此，中共認為，只要能動搖我官兵的思想、渙散我官兵的意志，改變我官兵的立場，等同解除我國軍武裝，要達成此一目的，首先就是要如何著手把共諜滲入軍中，在我國吸收知識及品德有缺陷青年，循兵役管道滲透到軍中，或利用我官兵的親戚朋友影響我官兵，都一再顯示其吸收之人員不限於軍人，更是身為我國國人的每一個人均有可能，孫子兵法：「兵者，詭道也」、「不戰而屈人之兵，善之善者也」，中共人員吸收之意圖顯而易見。



另外，中共策反國軍人員，是打擊軍隊士氣及美國對臺信任，讓美國感覺軍售我國武器裝備可能存在疑慮（被中共情報給竊取），即中共用正規的制裁無法阻止美國對我軍售，轉透過共諜情報滲透，讓美國思考要不要提供台灣最先進的武器裝備。

情報滲透之態樣，多樣且威逼利誘

在滲透管道與手法部分，國安局指出，分析2024年共諜案型態，反映中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，全面對我軍事單位、政府機關、親「中」組織進行滲透，企圖取得我國防機敏資訊，以及在台發展共諜組織、內應網絡，甚而介入我國民主選舉。

圖中可見，國安局分析數據顯示軍人被滲透成為共諜的比例逐年上升（圖取自國安局報告）



由上圖可見，國安局分析數據顯示軍人被滲透成為共諜的比例逐年上升；此外，中共亦利用退役軍人設立空殼公司、開設地下錢莊與賭場，勸誘或脅迫現役軍人蒐集軍事機密、填寫效忠中共誓約書或駕駛軍用直升機投共。同時，中共提供經費資助我國宮廟團體，藉宗教活動接觸現役軍人，利誘渠等著軍服、持五星旗拍攝「對『中』投誠」影片，或交付部隊防衛計畫等文件。此手段作為令人不寒而慄，在中共威逼利誘下，讓遭滲透之國軍只能配合中共，造成國防漏洞。

結論與建議

「保密防諜、人人有責」，各單位幹部應妥慎處理，運用轉發之保防刊物，加強案例宣教，提昇官兵對機密維護、防制滲透及安全防護之認知，鼓勵檢舉不法，使期能達到同舟一命的觀念。



國防部定期邀請具有保防安全工作專業領域的人士，策辦保防安全工作講習，加強對各級保防單位實施法規測驗，使各級保防官更具專業知識與工作能力。針對部隊任務特性，應強化營區安全防護措施及人員安全意識，落實地區保防工作執行會報橫向聯繫機制，並將地區有關兩岸經貿科技研發與兩岸事務等納入會議研討，另針對營外週邊安全部分，加強與地區警察局保防安全室及法務部調查局調查站，保持聯繫建立工作關係，以維安全。



面對中共勢力滲透，雖國安局表示國安情報機關、軍中保防單位、檢調部門已建立協作機制，打造「國安共同威脅圖像」，但或許可同步進行研擬更完善、嚴格的《國安法》相關條文，以有效嚴懲觸法人員，進而讓國人提高警惕，亦為可行政策之一。



中共對我情蒐手段不斷推陳出新，國軍應普及防諜概念，才能從根本上強化保防機制，我國全體軍民絕不可漠視國防機密陷入險境而不自知，個人言行能保持高度警覺心、建立良好保密習性與維安敏感度，並謹慎使用社交軟體，方能防範有心人士滲透、吸收、利用。國人更應主動發掘安全情訊，防範中共透過「以合法掩護非法，以公開掩護秘密，以普通掩護特殊」等方式對我進行破壞及蒐情活動。

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