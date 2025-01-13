強化中樞南側防務 憲兵辛亥營區二階段工程拚年底前落成

憲兵指揮部正逐步擴編兵力，並在北市南區恢復至少一個營的駐軍。圖為憲兵官兵參與「漢光40號」演習情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵肆應敵情與兵役制度調整，正逐步擴編至1萬1000人，負責中樞防務的憲兵202指揮部，亦在北市南區增設憲兵營，落腳於辛亥捷運站附近。根據政府採購網今（13）日發布資訊，憲兵計畫斥資3883萬餘元進行「辛亥營區第二期整修工程」，若順利於年底完工，將可滿足官兵生活、訓練需求，強化中樞南側防務。

憲兵指揮部近年兵力變化甚大，在國軍實施「精粹案」裁軍以前，憲兵原有1萬3000人的兵力規模，卻在「精粹案」實施後降至5000人左右。不過，在全般考量當前敵情威脅、恢復徵集一年義務役男後，憲兵指揮部所屬兵力規模，將逐步調增至1萬1000人。攸關中樞安全的憲兵202指揮部，則計畫至少在北市南區增設一個營的兵力。

根據政府採購網今日公布資訊，憲兵指揮部將斥資3883萬1949元，自今日起至1月22日對外招標「辛亥營區第二期整修工程」案，期望得標廠商能在240個日曆天內完成整建工程，若招標、興建順遂，今年之內可望完工。考量近年物價波動大，這項標案也特別針對預拌混凝土、鋼筋、瀝青等建築原物料，提供10％的價金調整幅度。

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恢復進駐北市南區的憲兵部隊，落腳於辛亥捷運站附近。（資料照）事實上，國軍在推動「精粹案」之前，憲兵指揮部曾在辛亥捷運站附近的「興德里營區」駐軍，與空軍台北通訊大隊的「辛亥營區」比鄰，興德里營區最多可容納一個營的兵力，包括憲兵裝步239營、已裁撤的憲兵裝步225營下轄連級部隊、憲兵222營等，都曾於該地駐防。

不過，隨著部隊結構與都市計畫改變，憲兵興德里營區已於2017年以後，改建為占地近5500坪的「辛亥生態公園」，除了內含融入部隊體能訓練概念的共榮遊戲場，公園下方亦興建一個可容納4.6萬噸水的滯洪池，減低都市面臨水災的風險。據了解，未來增設憲兵單位將進駐空軍閒置、經改建的辛亥營區，藉此強化中樞南區防務。

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