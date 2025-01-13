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波羅的海上空驚險瞬間！ 俄戰機疑緊貼挑釁義大利F-35

2025/01/13 14:55

俄羅斯戰機與義大利的 F-35A戰機（見圖）於波羅的海中立水域上空近距離接觸，兩機相距僅咫尺之遙。（擷取自Ｘ平台影片）俄羅斯戰機與義大利的 F-35A戰機（見圖）於波羅的海中立水域上空近距離接觸，兩機相距僅咫尺之遙。（擷取自Ｘ平台影片）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事監測帳號「Status-6」1月10日在其X平台，發布一段引發國際關注的影片，影片中可見，1架俄羅斯蘇愷（Sukhoi）戰機與北約（NATO）成員國義大利的F-35A「閃電 II」戰機（F-35A Lightning II），疑似在波羅的海中立水域上空近距離接觸，兩機相距僅咫尺之遙。

根據軍事媒體《Defence Blog》報導，這段影片顯示，俄羅斯戰機飛至義大利F-35A戰機的極近距離，幾乎達到危險程度。該帳號在影片附註中寫道：「俄羅斯蘇愷戰機與義大利F-35A閃電II戰機的近距離接觸。」影片隨即在網路上引發熱議。

有網友批評俄羅斯飛官行為不當，質疑其專業性。一位網友指出：「若非拍攝者鏡頭拉近，就是俄羅斯飛官過於靠近義大利戰機，這種操作極不專業。」影片結尾顯示F-35戰機稍微向左調整飛行姿態，部分網友推測，此舉可能是對俄羅斯戰機逼近的反應。

另一位網友則嘲諷俄羅斯戰機老舊，並諷刺俄方飛官：「難怪他想要近距離『留個紀念』，畢竟他不是每天都有機會見到這麼高科技的裝備。這位可憐的飛官，可能天天在蘇聯時代老飛機裡，看著生鏽的儀表板。」

報導指出，這起事件凸顯波羅的海地區持續存在的緊張局勢，俄羅斯與北約軍機頻繁於該區域進行高風險的近距離飛航行動，雖然類似的接觸並不罕見，但誤判的風險始終存在。北約巡邏目的為確保盟國空域安全，而俄羅斯軍機則常試探國際空域的界線，令區域局勢更加複雜。

截至目前為止，北約尚未對此事件作出官方回應，義大利空軍也未就其F-35A戰機參與的這起接觸發表聲明。這次空中交鋒，再度凸顯波羅的海上空微妙平衡的重要性，提醒各方保持專業，以免局勢升級至不可收拾的地步。

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