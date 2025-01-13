美、義在科威特上空聯演劍指伊斯蘭國 目標獵殺高價值人頭！

義大利空軍與美國空軍日前在中東的科威特上空，進行了重要的聯合演習，內容主要是為了測試和精進密接空中支援（CAS）活動的規劃和執行。這是多國聯盟針對伊斯蘭國（ISIS）的演練行動。（圖片擷取自義大利空軍臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕即使伊斯蘭國勢力已不如往年，但中東的恐怖勢力仍可能捲土重來。對此，身為北約盟國的義大利，近期與美軍於科威特進行聯合演習，空中機隊模擬對地面部隊護航，並由義大利空軍的歐洲「颱風」戰機（EF-2000）演練空中密接支援，以協助部隊獵殺高價值人員目標（HVI）；義大利空軍指出，這是多國聯盟針對伊斯蘭國（ISIS）的演練行動。

義大利空軍昨（12）日於臉書發布貼文表示，在過去幾天中，義大利空軍與美國空軍在中東的科威特上空，進行了一次重要的聯合演習，內容主要是為測試、精進密接空中支援（Close Air Support, CAS）活動規劃和執行。義大利空軍表示，這次跨國任務是在反「伊斯蘭國」的共同目標下執行，這強化了國際聯盟行動的效能。

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義大利在科威特的空中特遣部隊，駐紮在阿里薩勒姆（Ali Al Salem）空軍基地，該地操作有歐洲「颱風」戰鬥機（如圖）及MQ-9A無人機。（圖片擷取自義大利空軍臉書）

這項任務由義大利國家特遣隊空軍司令部/科威特空軍特遣隊執行，參與此次特遣行動的任務代號被稱為「Prima Parthica/ Inheherent Resolve」（堅定決心）。（圖片擷取自義大利空軍臉書）

義大利空軍的新聞稿更詳細指出，這項任務由義大利國家特遣隊空軍司令部／科威特空軍特遣隊（IT NCC AIR/TFA K）執行，所有參與特遣行動的任務代號都被稱為「Prima Parthica」，而此次演習則被稱為「Prima Parthica/ Inheherent Resolve」（堅定決心）；此部隊駐紮在科威特的阿里薩勒姆（Ali Al Salem）空軍基地，操作歐洲「颱風」戰鬥機及MQ-9A無人機。

義大利空軍的歐洲「颱風」戰機（EF-2000）在演練空中密接支援中，協助地面部隊獵殺高價值人員目標（HVI）。（圖片擷取自義大利空軍臉書）

義國空軍新聞稿提到，這項聯合演習行動主要分為兩個階段：第一階段由義大利空軍戰機護送一批地面部隊向目標前進，義軍戰機則充當高科技「眼睛」，為地面部隊識別可能存在的威脅並了解當前狀況；第二階段則由義大利「颱風」戰機向參與抓捕當地高價值人員目標（HVI）的地面部隊，提供了空中密接支援，這對任務的成功與否被證明至關重要，同時也展現了對任何威脅，提供快速且精確的反應能力。

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