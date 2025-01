軍武新知》精準刻劃敵人輪廓 美軍ENVG-B夜視鏡傳特戰烏軍使用中

圖為美國陸軍第10山地師第2旅級戰鬥隊士兵,2022年使用ENVG-B夜視鏡執行訓練任務。(美軍DVIDS網站)

〔記者陳治程/綜合報導〕俄烏戰爭現正處於嚴寒時刻,除了不易行走的腳下泥地,黑夜多過白晝的此刻,也讓夜視裝備在全天候作戰中起到關鍵性作用;近日有開源情報指出,烏克蘭特種部隊現已採用美軍現役的「增強型雙筒夜視鏡」,不只夜間成像解析度高,整合的熱顯像儀在惡劣環境仍有識別能力、讓目標像被描上「輪廓」般清晰,且輕巧、續航力高,為烏軍的夜戰增添不少優勢。

烏克蘭軍聞網站「Defense Express」引述開源情報報導指出,這在烏克蘭特戰部隊現蹤的「增強型雙筒夜視鏡」(Enhanced Night Vision Goggles-Binocular, ENVG-B),整合了「單兵型武器準星家族」(Family of Weapon Sights-Individual, FWS-I),讓士兵不必隨時以肩射姿態保持警戒,有效提升其作戰視野,提升態勢感知及戰鬥效率。

請繼續往下閱讀...

A small number of Ukrainian SOF units have reportedly begun to field advanced AN/PSQ-42 ENVG-B night vision devices.



The units, which only entered US service 6 years ago, give Ukrainian operators a highly capable hybrid thermal/night vision capability. pic.twitter.com/sEB8YhwPyw