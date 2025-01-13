軍武新知》精準刻劃敵人輪廓 美軍ENVG-B夜視鏡傳特戰烏軍使用中

圖為美國陸軍第10山地師第2旅級戰鬥隊士兵，2022年使用ENVG-B夜視鏡執行訓練任務。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭現正處於嚴寒時刻，除了不易行走的腳下泥地，黑夜多過白晝的此刻，也讓夜視裝備在全天候作戰中起到關鍵性作用；近日有開源情報指出，烏克蘭特種部隊現已採用美軍現役的「增強型雙筒夜視鏡」，不只夜間成像解析度高，整合的熱顯像儀在惡劣環境仍有識別能力、讓目標像被描上「輪廓」般清晰，且輕巧、續航力高，為烏軍的夜戰增添不少優勢。

烏克蘭軍聞網站「Defense Express」引述開源情報報導指出，這在烏克蘭特戰部隊現蹤的「增強型雙筒夜視鏡」（Enhanced Night Vision Goggles-Binocular, ENVG-B），整合了「單兵型武器準星家族」（Family of Weapon Sights-Individual, FWS-I），讓士兵不必隨時以肩射姿態保持警戒，有效提升其作戰視野，提升態勢感知及戰鬥效率。

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A small number of Ukrainian SOF units have reportedly begun to field advanced AN/PSQ-42 ENVG-B night vision devices.



The units, which only entered US service 6 years ago, give Ukrainian operators a highly capable hybrid thermal/night vision capability. pic.twitter.com/sEB8YhwPyw — OSINTtechnical （@Osinttechnical） January 11, 2025

AN/PSQ-42「增強型雙筒夜視鏡」為美國L3harris公司研發的新一代星光夜視鏡，該型號採用白磷光放管，提供單兵高解析度影像，同時結合熱顯像儀提供白／黑／輪廓等多模式成像，在沙塵、煙霧、低能見度環境下，也具備細物特徵的識別能力；此外，該裝備還能運用內建的「網路科技戰士系統」（Nett Warrior）連線，提升部隊整體作戰能量。

而據美國陸軍「單兵專案管理辦公室」（PEO Soldier）描述，上述裝備除適用於現役的M4卡賓槍，也能與未來換裝的「下一代班用武器」（NGSW）、「整合視覺擴增系統」（IVAS）相容，提供更先進的戰情整合。

圖為2019年率先換裝ENVG-B夜視鏡的美國陸軍第1步兵師第2旅級戰鬥隊（2nd ABCT, 1st ID）士兵。（美國陸軍官網）

ENVG-B在2018年獲美國陸軍青睞後，隔年（2019）即率先配賦至陸軍第1步兵師第2旅級戰鬥隊（2nd ABCT, 1st ID）接受測試，是美軍一線部隊的現役裝備；經過5年的小批量生產（LRIP），該公司去年（2024）的4月宣布已生產超過1萬3千具同型裝備，同時獲美國國防部准許全速量產（FRP），加速陸軍部隊換裝期程。

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