自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美2艘福特級航艦命名確定 拜登宣布「柯林頓」與「小布希」入列

2025/01/14 10:31

美國總統拜登13日宣布，美國海軍未來2艘福特級航艦，將以2位前總統柯林頓、小布希命名。圖為首艘福特級航艦福特號。（路透資料照）美國總統拜登13日宣布，美國海軍未來2艘福特級航艦，將以2位前總統柯林頓、小布希命名。圖為首艘福特級航艦福特號。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕即將卸任的美國總統拜登13日宣布，美國海軍未來2艘最新銳、滿載排水量達10萬噸的「福特級」（Ford）核動力航空母艦，將以2位前總統柯林頓（Bill Clinton）與小布希（George W. Bush）命名。

拜登發出聲明表示，他已親自把這項消息告訴了柯林頓和小布希。他說：「他們都親身體驗過作為總司令所肩負的沉重責任。他們都深知我們的職責，支持那些久候並擔心士兵能否安全歸來的家人及至親。」

2艘航艦將在不久後開始建造。拜登說：「完工後，他們將加入有史以來最能幹、最靈活和最專業的海軍。」

即將卸任的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也於13日稍晚發表聲明，對拜登宣布以2位前總統命名2艘航空母艦表示榮幸。奧斯汀說：「航空母艦是美國海軍力量的核心，其確保美國可以隨時隨地投射力量並發揮作戰能力，保衛我們的民主。」

根據美國海軍官網，目前已建造完成的2艘福特級航空母艦均以美國前總統命名。福特級是美國海軍最新銳航艦，首艦2013年下水、2017年服役，以共和黨籍前總統福特（Gerald R. Ford）命名；第2艘以民主黨籍前總統甘迺迪（John F. Kennedy）命名，2019年下水，目前處於服役前準備階段。

此外，還有2艘福特級核動力航艦正在建造中，一艘是企業號（USS Enterprise，CVN-80）；另一艘則是米勒號（USS Doris Miller，CVN-81），以1941年珍珠港事件中的非裔海軍英雄米勒命名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中