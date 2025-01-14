美2艘福特級航艦命名確定 拜登宣布「柯林頓」與「小布希」入列

美國總統拜登13日宣布，美國海軍未來2艘福特級航艦，將以2位前總統柯林頓、小布希命名。圖為首艘福特級航艦福特號。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕即將卸任的美國總統拜登13日宣布，美國海軍未來2艘最新銳、滿載排水量達10萬噸的「福特級」（Ford）核動力航空母艦，將以2位前總統柯林頓（Bill Clinton）與小布希（George W. Bush）命名。

拜登發出聲明表示，他已親自把這項消息告訴了柯林頓和小布希。他說：「他們都親身體驗過作為總司令所肩負的沉重責任。他們都深知我們的職責，支持那些久候並擔心士兵能否安全歸來的家人及至親。」

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2艘航艦將在不久後開始建造。拜登說：「完工後，他們將加入有史以來最能幹、最靈活和最專業的海軍。」

即將卸任的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也於13日稍晚發表聲明，對拜登宣布以2位前總統命名2艘航空母艦表示榮幸。奧斯汀說：「航空母艦是美國海軍力量的核心，其確保美國可以隨時隨地投射力量並發揮作戰能力，保衛我們的民主。」

根據美國海軍官網，目前已建造完成的2艘福特級航空母艦均以美國前總統命名。福特級是美國海軍最新銳航艦，首艦2013年下水、2017年服役，以共和黨籍前總統福特（Gerald R. Ford）命名；第2艘以民主黨籍前總統甘迺迪（John F. Kennedy）命名，2019年下水，目前處於服役前準備階段。

此外，還有2艘福特級核動力航艦正在建造中，一艘是企業號（USS Enterprise，CVN-80）；另一艘則是米勒號（USS Doris Miller，CVN-81），以1941年珍珠港事件中的非裔海軍英雄米勒命名。

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