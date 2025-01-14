首艘搭載海劍二、相列雷達的強化版康定級艦 承德艦拚9月完工

海軍康定級巡防艦承德艦。（資料照，海軍提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕為強化服役超過25年的6艘康定級巡防艦戰力，海軍自2022年起斥資431億餘元執行戰系性能提升案，卻一度苦於外購裝備到貨期程延宕，致使部分預算遭立法院凍結。不過，全案現傳出好消息，在外購裝備於去年底到貨後，中科院、海軍等單位正積極趕工，首艘改裝艦「承德艦」力拼依約於今年9月完工。

海軍康定級巡防艦的原型為法國拉法葉級巡防艦，雖然滿載排水量僅3680噸左右，反艦、反潛戰力等尚稱均衡，且具備劃時代意義的匿蹤構型。不過，由於我國向法國採購康定級巡防艦時，未能一併購入武器，而是以國造、美製武器「拼裝」，因此，該型艦防空戰力，只能仰賴艦艏B砲位的4枚海欉樹飛彈，但不僅裝備老舊、落後，射程僅8公里，更難以滿足現代軍艦防空需求。

海軍承德艦去年2月的裝備「拆光光」，停靠在台船碼頭，準備動工升級。（資料照，臉書粉專「船舶物語」提供）海軍司令部自2022年至2030年共編列431億餘元跨年度預算，針對6艘康定級巡防艦的戰鬥系統進行性能提升案，除了改造、強化艦體，也將艦艏的4枚海欉樹飛彈，改成32枚裝載於「華陽」垂直發射系統的「海劍二」防空飛彈，射程將大幅增至30公里。

康定級艦雷達部分，該型艦現採用每分鐘15轉的「DRBV-26D」木星二型對空搜索雷達，未來將以每分鐘30轉的ARTISAN 3D （997型）旋轉式相位陣列雷達取代，該雷達與海軍正在籌建中的輕型巡防艦，以及英國現役「23型」巡防艦、新一代「26型」巡防艦同款。

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根據國防部規畫，康定級艦首艘改裝艦「承德艦」（舷號1208）原訂於今年完工，其餘5艘艦艇則將在2026年至2030年間，以一年升級一艘的進度改裝，不過，由於立法院外交及國防委員會去年底審查國防部今年度預算發現，當時承德艦5項外購裝備只到貨3項，即使運到的裝備也還在廠測階段，因此決議將全案今年度預算凍結7000萬元，待國軍提出書面報告獲同意後始得動支。

不過，全案現傳出好消息，據了解，承德艦所屬外購裝備已於去年底、今年初之際到貨，且經評估艦體改裝工程，皆能依照合約規範與進度進行，因此，相關單位現評估，該艦能依約於今年9月完工交付，滿足海軍的作戰需求。

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