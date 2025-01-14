瑞典入北約以來首度派兵海外 遣3艦入波羅的海護海纜

瑞典將派遣3艘軍艦與1架ASC 890型預警機，前往波羅的海部署。（圖片取自X@Osinttechnical）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕瑞典在俄烏戰爭爆發後放棄中立政策、去年4月加入北約後，瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）12日宣佈，將循北約行動，派遣3艘軍艦與1架ASC 890型預警機，前往波羅的海部署，協助監測俄羅斯「影子艦隊」，確保海底關鍵基礎設施安全，這也是瑞典加入北大西洋公約組織後，首度向波羅的海進行軍事部署。

瑞典《晚報》報導，克里斯特森在瑞典年度的3天「人民與防禦」安全會議結束後的記者會上表示，瑞典將派遣3艘海軍船艦與ASC 890型預警機，前往波羅的海部署，協助監測俄羅斯「影子艦隊」，確保海底關鍵基礎設施安全，這是瑞典首次在鄰近地區派遣武裝部隊。



克里斯特森並指出，瑞典「既未處於戰爭狀態，但也未身處和平」，真正的和平是奠基於自由且國家間沒有嚴重衝突。但瑞典和鄰國面臨著「混合攻擊」，這些攻擊不是用機械和士兵進行，而是用電腦、金錢、虛假資訊和破壞威脅實施。

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連接芬蘭和愛沙尼亞的「EstLink 2」海底電纜去年耶誕節遭破壞，歐盟等西方國家紛紛將矛頭指向俄國「影子艦隊」，認為是當時航經當地、懸掛庫克群島旗幟的「Eagle S」油輪所為；波羅的海自2023年以來已有10條海底電纜受損，致使愛沙尼亞、芬蘭、瑞典、德國與立陶宛等國家受影響。因此，波羅的海國家領導人與北約秘書長14日於芬蘭赫爾辛基聚首，就區域局勢及海底關鍵基礎設施安全進行討論，期盼共同研擬因應措施。

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