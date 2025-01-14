絕非炮灰！ 烏軍稱北韓士兵驍勇善戰、寧死不降

烏克蘭士兵表示，北韓官兵絕非毫無經驗的砲灰。圖為2023年2月參與北韓軍成立75週年閱兵式的部隊。（路透檔案照）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》13日報導，烏克蘭安全部門正持續審訊兩名在俄羅斯庫斯克（Kursk）地區俘虜的北韓士兵。與此同時，在當地作戰的烏克蘭官兵表示，先前被認為是「炮灰」且「一上戰場就會叛逃」的北韓軍人，實際上是訓練有素、作戰驍勇且士氣高昂的步兵。

烏克蘭陸軍發言人切普爾尼中校（Lieutenant Colonel Yaroslav Chepurnyi）向《Politico》透露：「他們（北韓士兵）在意識到即將被俘時，會選擇自我了斷。」

自去年8月發動突襲並佔領俄羅斯庫斯克地區部分領土後，烏克蘭精銳部隊持續與俄羅斯及北韓正規軍交戰，今年1月5日則於該地區發動新一波反攻。

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據報導，約有1萬2000名北韓軍隊在去年10月底加入俄羅斯陣營，協助俄軍將烏克蘭軍隊逐出俄羅斯。自此，據信基輔當局已失去原本佔領的1250平方公里土地一半。南韓政府13日表示，目前約有300名北韓士兵在對烏作戰中陣亡，另有2700人受傷。然而，由於莫斯科和平壤當局均未直接證實北韓軍隊參戰，這些數據難以確認。

與外界先前的印象截然不同之處在於，烏克蘭士兵表示，北韓軍人絕非毫無經驗的炮灰。切普爾尼中校指出：「他們年輕、積極、體格強健、驍勇善戰，且擅長使用輕兵器。同時，他們也紀律嚴明，具備了優秀步兵所需的一切素質。」

隸屬烏克蘭第80獨立空降突擊旅的士兵邦達爾（Yuriy Bondar）也表示，北韓士兵的體能訓練極為優秀，且士氣穩定。「敵人不會投降。他們會用同一種方式自我了結，將手榴彈放在頭部附近，然後引爆，那些留在戰場上的人，則會被淋上易燃液體並焚燒。」

邦達爾還證實，北韓軍人擁有極高的輕兵器操作技巧，成功擊落了「數量驚人」的烏克蘭無人機。「他們表現出極強的心理韌性。想像一下，一個人奔跑吸引注意，另一個人則從埋伏處瞄準並擊落無人機。」邦達爾強調，低估敵人往往會導致失敗。他更引述一位指揮官的說法：「與北韓士兵相比，2022年的瓦格納（Wagner）傭兵簡直像小孩，而我相信他。」

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